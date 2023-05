Encuentro atravesado por la política y las precandidaturas

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Más que nunca la política y la presencia de los precandidatos atravesaron el encuentro anual que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), es decir, las empresas norteamericanas que operan en el país.

Definiciones sobre el rumbo económico era lo que esperaban escuchar una vez más de la boca de los principales precandidatos.

La sorpresa sobre el final del ministro Sergio Massa oponiéndose a las PASO en la interna del Frente de Todos completó el casillero de quienes aguantaron al cierre.

En un año marcado por las elecciones presidenciales unos 1.500 hombres y mujeres de empresas y referentes de distintos sectores (un 50% más de inscriptos que en la edición anterior) dieron presente en el Amcham Summit 2023 para escuchar a varios de los precandidatos presidenciales: Daniel Scioli, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti.

También para escuchar las voces del gobierno representado por Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, quien reclamó el apoyo de las empresas de origen estadounidense y justificó el giro hacia China.

Se registraron ausencias notorias en el encuentro: "se invitó al presidente, a la vicepresidenta y a todos los precandidatos, ninguno dijo directamente que no, pero algunos se excusaron en sus agendas".

En este marco, la ausencia del candidato libertario Javier Milei, fue la que más llamó la atención aunque en off the récord reconocen que las ideas del líder de Libertad Avanza no terminan de convencer al establishment.

El tipo de cambio, la inflación, los allanamientos en los bancos que se conocieron cerca del mediodía mientras sucedía el encuentro fueron algunos de los temas recurrentes de las charlas entre los empresarios.

Aquellos que trabajan con insumos importados aseveran que no las están aprobando con la fluidez que las empresas lo necesitan; punto que en un ida y vuelta con los periodistas fueron refutadas por los secretarios Tombolini y De Mendiguren en representación del Gobierno.

Los empresarios coincidieron en que la preocupación por las variables económicas puede tranquilizarse solo con un anuncio de acuerdo con nuevas metas con el FMI.

En la esfera política, las palabras de los precandidatos ocuparon la centralidad. La presencia del oficialista Daniel Scioli, que convocó al federalismo, no provocó mayores reacciones.

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, reiteró su decisión de reducir a una decena la cantidad de ministerios, levantar el cepo, aplicar reformas laborales y fijar un modelo bimonetario, despertando varios momentos de aplausos en la audiencia.

Su contrincante más directo, Horacio Rodríguez Larreta apuntó más a la centralidad, la misma estrategia que desplegó el gobernador de Córdoba y precandidato Juan Schiaretti, quien dentro de su agenda propuso bajar gradualmente las retenciones.

Larreta coincidió con Bullrich en que quien salga electo pondrá todo su equipo a trabajar con quien gane en un desayuno al día siguiente de la elección.

De esta forma, los principales actores de Juntos por el Cambio intentaron mostrar unidad en la gestión en caso de ser electos en las presidenciales.

Al cierre Alejandro Díaz, CEO de Amcham, destacó el alto interés que despertó el encuentro con más de 1.500 inscriptos y una agenda que abarcó a la mayor parte de las preocupaciones del círculo rojo empresarial de los Estados Unidos en la Argentina.