Massa se refirió a la discusión con el FMI

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que en la discusión con el FMI "todos los temas están sobre la mesa", al hablar ante directivos de empresas norteamericanas que operan en la Argentina y que están agrupados en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).

Respecto de la situación económica, el ministro hizo un repaso del cuadro de situación y explicó cómo luego del golpe de la sequía se fue trabajando para "compensar los menores ingresos".

Destacó que a través de la construcción del gasoducto NK y la importación temprana de energía "se ahorran 3.600 millones de dólares".

También destacó el logro de cambio de moneda de importación mediante la activación del Swap con China, sobre el cual detalló que ya se utilizaran yuanes por el equivalente a 5.000 millones de dólares de mayo a agosto.

En tanto, dejó entrever el avance de las negociaciones de un acuerdo con el sector automotriz y autopartista (con Brasil) que despeja parte de la incertidumbre en materia de presión de reservas para lograr ese marco de estabilidad necesario de cara al cierre del año.

Además, dijo que "el financiamiento del segundo semestre no me preocupa, porque la mayor parte es intra sector público".

Respecto de la negociación con el FMI, aseguró que la sequía cambió las reglas de juego por lo que el Fondo "invitó a la Argentina a rediscutir dentro del programa (para no ir de nuevo al congreso y al board) y se están repensando todos los objetivos de corto, mediano y largo plazo".

Respecto de las discusiones, defendió la capacidad de intervención del Banco Central para aportar estabilidad en los tipos de cambio: "Hay una cuestión central para nosotros, la capacidad e intervención del Central que es irrenunciable, porque los años electorales siempre generan incertidumbre y miedo con los dólares. Por lo que necesitamos tener esa herramienta para generar certidumbre y estabilidad en momentos que la incertidumbre política puede generar momentos difíciles".