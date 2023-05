Anuncian aumento jubilatorio

El Gobierno anunciará hoy miércoles cuál será el aumento de las jubilaciones y pensiones, y otras asignaciones que paga la ANSES desde el 1° de junio.

Es el segundo incremento del año por la fórmula de movilidad, que sigue la evolución de la recaudación impositiva y del comportamiento de los salarios y que se ubicará en torno al 20%, según los cálculos de analistas privados.

Según los cálculos de consultoras y especialistas previsionales, las jubilaciones y otras asignaciones que paga la ANSES aumentarán en torno al 20%, tal vez un par de puntos más, dado que en marzo -último mes que se contempla para el aumento del trimestre junio-agosto-, muchas paritarias cerraron con sumas importantes (en medio de la alta inflación) y el índice salarial del INDEC saltaría por encima del 20% trimestral, en sintonía con lo que marcó el RIPTE.

De esta manera, si se confirman las estimaciones, las jubilaciones mínimas estarían en torno a $71.000, algo por debajo de lo que cobraron entre marzo y mayo, con el primer aumento por movilidad del año y los bonos de hasta $15.000 que se pagaron en estos tres meses, consignó el portal Todo Noticias.

En junio, junto a los haberes con aumento, los jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo, por lo que no habría un nuevo bono para los beneficiarios con ingresos más bajos, aunque no se descarta que el Gobierno implemente esos refuerzos en julio o en agosto, como sucedió el año pasado, según la aceleración de precios que se registre.

Si se confirma el aumento del 20%, las prestaciones que se cobran por ANSES aumentarían desde el 1° de mayo de la siguiente manera:

* La jubilación mínima: $70.400. * La jubilación máxima: $472.682. * La prestación universal de adultos mayores (PUAM): $56.309. * Las pensiones no contributivas (PNC): $49.270.