¿Cuál es la edad de retiro ideal para la salud?

Nota II



Por Dana G. Smith (*)



NEW YORK. - En cuanto a la equidad de jubilación, sin embargo, los promedios nacionales de salud y discapacidad no cuentan la historia completa. Mientras que algunas personas se mantienen en forma y continúan trabajando hasta los 80 años, otros trabajos son más exigentes físicamente y afectan la salud de las personas.

“Hay individuos que realizan trabajos manuales, con lo cual a los 65 años realmente no los pueden continuar haciendo porque son muy desafiantes”, estimó el Dr. Cohen. Por lo tanto, “se les debe respetar su necesidad de jubilarse”, dijo el experto.

“Cuando se trata de estos estilos de trabajo, la jubilación, en realidad puede mejorar la salud”, comentó la Dra. Renzi-Hammond. Por ende, “si el trabajo es físicamente dañino y genera estrés y problemas para dormir, entonces retirarse es excelente”, dilucidó la experta.

La expectativa de vida y la duración de la salud, pueden llegar a diferir entre raza y género. Hay grupos poblacionales que se caracterizan por desempeñar ciertas tareas, a diferencia de otros. En base a ello, será por ejemplo, dispar el estrés que se genere en el cuerpo.

En su investigación, la Dra. Wettstein descubrió que, a los 50 años, los hombres negros tienen una esperanza de vida laboral de aproximadamente 17 años más, mientras que las mujeres blancas podrían seguir trabajando durante 24 años más: “Hay una preocupación por la equidad, tanto desde el punto de la esperanza de vida como de la vida laboral activa”, dijo la Dra. Wettstein.

“Sabemos que los afroamericanos, en particular, desarrollan enfermedades a edades más tempranas, viven con más discapacidades y mueren más jóvenes”, dijo la Dra. Lisa Cooper, directora del Centro Johns Hopkins para la Equidad en Salud. “Así que no permitirles jubilarse hasta que sean mayores significa que simplemente no se van a beneficiar tanto del Seguro Social. Y ello también aplica para las personas de niveles de ingresos más bajos y a aquellas que trabajan en puestos físicamente intensos”, sumó.

Como resultado, dijo el Dr. Cooper, “aumentar la edad de jubilación debe hacerse teniendo en cuenta todos estos problemas”.

La intención inicial del Seguro Social cuando se estableció en 1935 era simplemente sostener a las personas una vez que ya no pudieran trabajar físicamente. Pero otra forma de pensar a la jubilación financiada por el gobierno federal, sería recompensar a las personas para que puedan disfrutar de algunos años de ocio.

“Una de las áreas de las que no hablamos lo suficiente es: ¿Qué se merece la gente?” dijo el Dr. Cohen. Y reflexionó: “Cuando todavía estás sano, los años son maravillosos, podés hacer todo tipo de actividades, incluso viajar, por lo tanto, ¿es ese un objetivo nacional?”.

En Francia, y probablemente también en otros lugares, muchos dirían que sí.



(*) Periodista especializada en el tema salud de The New York Times.