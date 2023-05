Pleno de triunfos en el Dos Orillas

El sábado 6 de mayo se disputó la quinta fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, con una buena jornada para CRAR en el torneo que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby, ya que se obtuvieron tres triunfos por parte de los tres equipos que tuvieron actividad jugando como visitante. Cabe acotar que el M15 no tuvo participación.

Fue una jornada desdoblada, con el M16 venciendo a Santa Fe Rugby RC, y las divisiones M17 y M19 a Querandí de Santa Fe. Estos fueron los resultados:

M-16: Santa Fe Rugby Club 13 vs CRAR 31; M-17: Querandí 0 vs CRAR 103 y M-19: Querandí 7 vs CRAR 64.

La categoría M17 está puntera con 24 puntos junto a Estudiantes de Paraná, con tres puntos de ventaja sobre Santa Fe Rugby. En M16 CRAR está cuarto con 15 puntos, siendo líderes Santa Fe RC y Estudiantes con 20. En M19 CRAR tiene 7 puntos y en M16 reúne 6 unidades.

El próximo sábado 13 de mayo los chicos del Verde estarán recibiendo a Alma Juniors de Esperanza, por la fecha 6.