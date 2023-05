Superlógico: La banda tributo a Los Redondos se presentará en Rafaela

Este viernes 12 de mayo llega a Rafaela la primera y más completa banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Superlógico se presentará en el Club Independiente, de la mano de Doble.Ve y El bondi de la alegría. Las puertas se abrirán a las 22:00 y el evento finalizará a las 05:00.

Además, la banda festeja su 18° aniversario nada más ni nada menos que en la ciudad. Por este motivo, será toda una puesta en escena que incluirá la presencia de una banda soporte, Sikamikanico (Tributo a Red Hot Chilli Peppers) y Djs Selektors: Ale Galfre (Ex Casita Fest) y Pancho Forni (Ex Maraton Rock, Jim, Anabel, Ringo, y más rock).

Habrá también foodtrucks de Lario y barra a cargo de Flaming Bar.

En diálogo con LA OPINIÓN, Yamil Diab, productor de Doble.Ve Producciones, comenta cómo surgió esta propuesta con el género rock y el futuro de la productora con respecto a los recitales. "En plena cuarentena, surgió una idea con un amigo que pasó mucho tiempo en el rock. Hace rato que le tenemos ganas a esto y, cuando empezó la cuarentena, se me ocurrió una idea: armar una producción. Así surge un proyecto que se llama El Callejón de los Milagros. Cuando surge esta idea, justo arranca la cuarentena y no la pudimos encarar. Después, cuando volvieron los eventos, nos tiramos para lo que ya hacíamos, porque ya llevábamos mucho tiempo perdido. Ahora que estamos más tranquilos, con más estructura, dijimos bueno, lo tenemos que hacer".

Con un fanatismo personal por parte del productor, el proyecto es alma y pasión: "La idea es arrancar con este evento, por una cuestión también de gusto, porque si uno encara esto de un nuevo género es por pasión. Los Redondos es una banda que marcó mi vida y la de tantos. Llevo tatuado Superlógico hace muchos años, que es el tema que más me hace sentir cosas de la música y así salió la idea de traer a "Superlógico", un gran tributo a Los Redondos, muy respetuoso hacia la banda y muy profesional. Al mismo tiempo, agregamos una banda soporte y también DJ selectores que a diferencia de un DJ de una fiesta, el selector lo que hace es elegir, entre un amplio universo musical, temas para animar la noche, para bailar, para cantar, para gritar".

Las entradas pueden adquirirse online por Tickets For Lovers o en todos los locales de Flaming (Sucursal 1 - Bv Roca 294, sucursal 2 - Bv. Yrigoyen 1498).



SOBRE SUPERLÓGICO

Desde su aparición en el Chascomús Rock, Superlógico suma más de 550 shows en los que realiza un "humilde tributo a la mejor banda de rock and roll de la Argentina", según afirman sus integrantes.

Conformada por devocionales fans ricoteros, el grupo es conocido por sus recitales de hasta cuatro horas de duración, en donde llegan a interpretar alrededor de 50 canciones.

En tal sentido, Superlógico es el grupo que creó la primera Fiesta Ricotera XXL, un encuentro temático con DJ, VJ y escenografías que recrean la atmósfera de los shows de Los Redondos.

A lo largo de su historia, ha contado con la participación en calidad de invitados especiales de algunos ex Redondos, como el caso del guitarrista Conejo Jolivet y el baterista Walter Sidotti, además de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que acompaña al Indio Solari.