Pelotaris locales campeones en el 25º torneo Romeo Kerz

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha de la competencia anual con el tradicional “Torneo Amistad Romeo Kerz”, el cual es organizado por Atlético y por la Comisión de Torneos Amistad de la Federación Santafesina de Pelota Paleta. El mismo es disputado por clubes de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, concurriendo en esta ocasión 50 pelotaris, con una importante participación de Atlético, representado por 23 jugadores.

En esta oportunidad las rondas clasificatorias, cuartos y semifinales se disputaron en dos canchas. Las categorías "A" y "C" lo hicieron en el trinquete del autódromo "Ciudad de Rafaela, mientras que la "B" lo hizo en Sport de San Francisco. El resumen de cada una de las categorías es el siguiente:

Categoría C: Los jugadores de Atlético Agustín Vaca y Andrés Porchietto lograron el campeonato al vencer por 2 sets a 0 al binomio compuesto por L. Bustos (L. Quirquinchos) y A. Baía (Paraná), quedando con el tercer puesto los rafaelinos Carlos Lliotta y Mario Corvalán. También participaron los locales I. Emmert, M. Montoya y N. Castellano.

Categoría B: En esta división consiguió el campeonato el jugador local Luis Zanoni junto a F. Mancuso (San Francisco) al ganar la final por 2 sets a 0 a los pelotaris de Atlético Manuel Bertone y Daniel Bima, quedando en el tercer puesto Guillermo Bima y Eduardo Topino (Paraná). Además jugaron los siguientes representantes de Atlético: C. Emmert, M. Monutti, C. Mansilla y G. Stoffel.

Categoría A: En la principal también se consagró campeón un jugador de Atlético. Juan Pablo Gays formó pareja con J. Tossolini (Bell Ville), venciendo en la final por 2 sets a 0 a Cristian Gays (Atlético) y Gonzalo Arbones. El tercer puesto le correspondió a Maximiliano Bisang (Rafaela) – Damián Baía (Paraná), mientras que también compitieron los Celestes E. Gays, F. Franco y C. Azzaroni.

Una vez finalizada la competencia se realizó el almuerzo de entrega de premios con la concurrencia de más de 80 personas. Se entregaron las menciones al Mérito Deportivo, siendo los premiados el rafaelino Mateo Montoya, Nicolás Galli de Ucacha (Cba) y Damián Baía de Paraná en las Categorías C, B y A, respectivamente.

La Subcomisión destaca y agradece la colaboración económica y deportiva recibida de parte del Senador Departamental Alcides Calvo, de la Comisión Asesora Municipal de Deporte de la ciudad de Rafaela, de las empresas LiuGong y Supermercados Pingüino.