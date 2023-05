Hockey: hubo actividad en la A2

Este domingo se disputaron cuatro partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Zona A2 Rafaela del torneo de damas mayores de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

Los resultados de la jornada en el sintético del CRAR fueron los siguientes: CRAR B 10 (Pamela Dominguez -4-, Verónica Beltramo -2-, Camila Bertolini -2-, Gisel Demartin y Vanina Ballerini) – Moreno de Lehmann 0; Ferrocarril de Vera 2 – 9 de Julio B 0; Ferrocarril de Vera 0 – La Cañada 1 (Tatiana Barreto) y La Cañada B 0 – 9 de Julio B 1 (Gianela Puerto).



HABRÁ FECHA PARCIAL EN A1

La FOSH informó que con motivo de festejar un nuevo aniversario el Club CRAR, no se podrán utilizar las instalaciones que el mismo posee el día domingo 14 de mayo. Por ende, los partidos que debían disputarse ese día por la sexta fecha del torneo Apertura de la Región Rafaela se postergarán al domingo 28 de mayo. Dichos partidos son: Bella Italia vs. Sarmiento y 9 de Julio de Rafaela vs. 9 de Julio de Morteros.