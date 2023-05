Mons. Scheinig: "Jamás nos va a faltar la maternidad de la Virgen"

LUJÁN, 10 (BUENOS AIRES) (AICA). - El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, presidió el lunes la celebración por la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. Concelebraron el párroco del santuario, presbítero Lucas García, y el equipo de sacerdotes de la basílica. Participaron también otros sacerdotes y seminaristas de la diócesis.

En su homilía, el prelado reflexionó acerca de la maternidad de María. “Toda la vida de Jesús, toda su predicación, consistió en que nosotros conociéramos a su Padre y lo hagamos padre nuestro. Y en la Cruz, conociendo a su madre, nos la hace madre nuestra. Pero lo hace en la Cruz”.

“Jesús nos entrega a su madre para que tengamos la seguridad de que siempre María va a estar, de que nunca nos va a faltar su maternidad. Como toda madre siempre está, pero especialmente en los momentos difíciles de la vida del hijo”, sostuvo.

“En estos días, repasé el milagro de la Virgen”, contó, y añadió: “Esta imagen se quedó, la carreta no se movía, y yo me quiero quedar acá. El signo de esta Virgen es que quiere estar, que quiere acompañar, que no quiere dejar solo a su pueblo”.

A su vez, expresó su deseo de que “nadie se vaya de esta Eucaristía hoy sin renovar la esperanza”. Sobre este punto, añadió que “la esperanza religiosa nos da seguridad. En este lugar nos agarramos a ella y ella entonces nos da seguridad. Todos podemos dar testimonio de que cuando venimos nos vamos distintos”.

“Cuánto bien le hace a la patria María de Luján, cuánto bien le ha hecho a la historia”, invitó a pensar desde la fe monseñor Scheinig, y agregó: “De cuántas cosas nos habrá salvado la presencia de la Virgen y de cuántas cosas nos seguirá salvando”.

“Hoy se van a llevar una estampita con el manto que cargó la Virgen durante todo el año pasado. Sientan que se la llevan a Ella, que está en la vida, en la casa, en el trabajo”, concluyó, repitiendo las palabras del lema de este año: “María de Luján, esperanza de nuestro pueblo”.