El escritor argentino Hernán Díaz ganó el premio Pulitzer de Ficción

Su novela "Fortuna" batió récords de ventas y de elogios, entre ellos del expresidente Barack Obama y del periódico The New York Times. Quién es Hernán Díaz y de qué trata su novela.

El escritor argentino Hernán Díaz, radicado en Estados Unidos hace décadas, obtuvo este lunes 8 de mayo el Premio Pulitzer de Ficción por su novela "Fortuna" ("Trust", en inglés) que días atrás presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, una obra que en su publicación en inglés batió récords de ventas y de elogios, entre ellos del expresidente Barack Obama y del periódico The New York Times, que lo catalogó entre los mejores libros de 2022.

"Congratulations to Hernán Díaz", escribió en su cuenta of icial de Twitter @PulitzerPrizes, la organización que administra la Universidad de Columbia, que otorga los prestigiosos galardones y que Díaz obtuvo en la categoría de "Ficción", mientras que otro argentino, el fotógrafo Rodrigo Abd conforma un equipo de siete fotógrafos distinguido por su cobertura de la guerra en Ucrania.

La novela de Díaz (Buenos Aires, 1973), quien creció en Suecia, donde se exilió con su familia por la dictadura cívico militar y pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, se publicó primero en inglés con el título "Trust" y luego, en abril pasado, llegó a las librerías de Argentina gracias al sello Anagrama. La "reimpresión ya se encuentra en curso dado el éxito de ventas en sus primeras semanas", informó esa casa editorial al anunciar el prestigioso premio que el autor obtuvo.



DE QUÉ SE TRATA FORTUNA

"Fortuna" propone lo que muchos consideran una rara avis en el mundo de la ficción: una novela sobre el capital financiero, que explora el capitalismo y el mundo de las finanzas de manera entrelazada a través de cuatro textos distintos entre sí, donde la voz y la idea de la ficción se articulan para pensar la relación entre el poder de las narrativas y el poder del dinero.



KATE WINSLET PROTAGONIZARÁ UNA SERIE BASADA EN LA NOVELA

Al éxito de la obra, se le suma que HBO está preparando su adaptación en formato serie con la actriz Kate Winslet y con el autor como uno de sus productores, aunque poco puede contar sobre los avances, tal como dijo a la agencia Télam durante su visita al país para presentar la novela en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en conversación con Graciela Speranza.

De estructura polifónica, "Fortuna" es una novela y un mundo en sí misma, en la que -de manera resumida- un literato escribe una novela sobre un importante magnate de principios del siglo XX en Estados Unidos, el magnate busca escribir su propia historia, una escritora deshilvana los hilos de esa historia y una mujer invierte las ficciones en un relato que juega con la verdad.

"Me interesa la inestabilidad de la ficción, su opacidad, esa resistencia a ser fijada en una definición estable. Es una forma de verdad. Nuestra relación con el mundo está mediada por relatos. La ficción determina, moldea y permea el modo en el que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos", había contado el autor durante una entrevista con Télam.

En ese sentido, Díaz dijo que "el dinero es una gran ficción y el libro lo explora de muchas formas diferentes. Pero el dinero, pese a ser una ficción, rige y determina nuestras vidas de manera decisiva, es inescapable. Vivimos dentro de esta ficción y para mí fue realmente una epifanía, como un ejemplo muy tangible del lugar de la ficción en el mundo", aseguró el autor, quien añadió que, en el capital financiero, "para usar una palabra argentina, hay mucho chamuyo".

El escritor, que publicó un libro académico sobre Borges y la novela "A lo lejos", había contado que esta novela la escribió gracias a becas de familias de alta alcurnia de Estados Unidos, "es algo que funciona en Occidente desde el medioevo hasta el presente, desde siempre. Tiene que ver con la asimetría y disparidad de donde se pone el valor en nuestra sociedad desde hace siglos".



DISTINCIÓN PARA RODRIGO ABD

Por otra parte, el argentino Rodrigo Abd integró el equipo fotográfico de Associated Press distinguido por su cobertura de la guerra en Ucrania, en la categoría Breaking News de Fotografía, "imágenes únicas y urgentes de las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania, incluida la devastación de Mariupol", en palabras de la organización Pulitzer Prize.

En la imagen de Abd, se ve a Nadiya Trubchaninova, de 70 años, que llora arrodillada junto al ataúd que contiene los restos de su hijo de 48 años durante su funeral en el cementerio de Mykulychi, en las afueras de Kiev, Ucrania, tomada el sábado 16 de abril de 2022.

Los Premios Pulitzer -creados por el periodista Joseph Pulitzer, quien legó dinero a la Universidad de Columbia- se entregan desde 1917 y están dotados con 15.000 dólares para los ganadores en cada categoría. TÉLAM