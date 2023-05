Proyecto de Dobler para transparentar la función pública en el Gobierno local

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo adelantáramos, en la semana anterior, durante la última sesión ordinaria del Concejo Municipal fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por el edil Santiago Dobler. El documento propone una herramienta para transparentar la función pública.

Durante su fundamentación el concejal presentó la propuesta que comprende la reacción en el ámbito de la ciudad de Sunchales, la Agencia Municipal de Control de Cuentas Públicas y Anticorrupción, en adelante (AMCA), cuya finalidad es establecer un ámbito de garantía y aplicación de los controles correspondientes al ejercicio de los funcionarios, agentes y/o empleados públicos y las cuentas públicas de la Municipalidad de Sunchales.



OBJETIVOS

La Agencia (AMCA) tiene por objetivo promover, velar, ponderar y garantizar el comportamiento de los funcionarios públicos de acuerdo a su responsabilidad política, valores, pautas, derechos y deberes de la Ética Pública competente a sus funciones dentro del Estado Municipal y el control de las cuentas públicas a través de controles, recepción de denuncias y aplicación de investigaciones y sanciones en caso de corresponder.



Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza son de aplicación a todo el Sector Público de la Municipalidad de la Ciudad de Sunchales, el cual comprende la Administración Central, el Concejo Municipal y los organismos descentralizados y/o autárquicos e instituciones de la seguridad social, sociedades y empresas del Estado creados y/o por crearse.



Funcionamiento

La AMCA tendrá actuación independiente, autárquica y descentralizada respecto al Poder Municipal que debe controlar y su presupuesto será fijado y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante.



Composición

La AMCA debe estar compuesta por un directorio, integrada por un/a director/a General y un/a director/a adjunto/a quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Director/a General:

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a o por opción.

Ser Contador Público Nacional, Licenciado en Administración de Empresas o similar.

Tener más de 25 años de edad.

Tener una antigüedad en la profesión superior a 2 años.

No debe estar al momento de su designación, desempeñando funciones públicas, en el Estado Municipal, Provincial o Nacional.

Otros requisitos que la reglamentación de esta ordenanza determine.

Director/a Adjunto:

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a o por opción

Ser Abogado o Procurador.

Tener más de 25 años.

Tener una antigüedad en la profesión superior a 8 años.

No debe estar al momento de su designación, desempeñando funciones públicas, en el Estado Municipal, Provincial o Nacional.



Elección de sus miembros

El Director General y Director Adjunto de la AMCA deberán seleccionarse mediante el sistema de concurso público y por puntaje garantizando un procedimiento público, participativo y por el plazo de duración en la función que será de 4 (cuatro) años. Sin posibilidades de poder ser reelectos por otro período igual y consecutivo.

Para la elección de los miembros del directorio; deberá conformarse una comisión especial; la que estará integrada por un representante del Ejecutivo Municipal y un representante por cada Bloque del Concejo Municipal. Asimismo, por decisión de esta comisión especial, el procedimiento puede abrirse al público en general, a los efectos de que la ciudadanía genere; si existiesen sus objeciones sobre los/as postulantes.

El proyecto contiene numerosos artículos más, pero, por razones de espacio no serán incluidos en este informe.