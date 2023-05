San Lorenzo empató y quedó a ocho de River

El Cuervo no pudo quebrar el cero con Defensa y Justicia. Talleres venció a Racing en Avellaneda. Ganaron Gimnasia y Sarmiento, también de visitantes.

San Lorenzo empató 0-0 con Defensa y Justicia en condición de local, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional 2023 y se mantiene con 29 puntos como escolta del líder, River.

En el partido disputado en el Estadio Pedro Bidegain, el "Ciclón" y el "Halcón" no se pudieron sacar ventajas en la tarde de ayer en un encuentro que no dio el nivel que se esperaba al tratarse del segundo y el tercero del torneo.

El equipo de Rubén Darío Insúa, que no cae desde la que octava fecha, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Florencio Sola para enfrentar a Banfield mientras que, por el lado de los de Julio Vaccari, recibirán a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello.



OTROS RESULTADOS. Arsenal 0 - Gimnasia LP 1 (Tarragona), Racing 2 (Pillud y Ortíz) - Talleres 4 (Santos x 2 y Valoyes x 2), Central Córdoba 0 - Sarmiento 1.



LAS PRINCIPALES POSICIONES. River 37, puntos; San Lorenzo 29; Defensa 28; Talleres 27; Estudiantes 27; Belgrano 27, Rosario Central 26; Lanús 25.