El fútbol de la Liga Rafaelina se reanuda con “Tribuna Segura”

El fútbol de la Liga Rafaelina volverá a la acción. Y lo hará con todo. Anoche, en la sesión del CD de LRF quedó ratificado que el próximo fin de semana retoma la actividad oficial luego del parate tras los diferentes actos de violencia que se vinieron sucediendo en diferentes niveles del fútbol doméstico. Y en post de erradicar de las canchas de Rafaela y la amplia región a los violentos, ya se empezaron a tomar ‘cartas en el asunto’.

Anoche se hicieron presentes miembros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe (espectáculos deportivos) junto integrantes de la Unidad Regional V y división operaciones, quienes brindaron detalles de la modalidad “Tribuna Segura” que comenzará a aplicarse en los partidos de Liga.

El sistema consiste en identificar a todos los que ingresen a un estadio de fútbol mediante un software conectado al Renaper (Registro Nacional de las Personas) con el que se trabaja sobre la base de datos para comprobar si la persona que ingresa tiene algún tipo de restricción para entrar o si es buscado por la justicia.



ADELANTOS DE JUEVES

La Primera A se reanudará el jueves con la disputa de tres adelantos de la fecha 8 del Apertura. También habrá actividad el viernes y se completará el próximo domingo.



JUEVES 13/05: 21.30hs 9 de Julio vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes; 22.00hs Unión de Sunchales vs Peñarol.



VIERNES 14/05: 21.30hs Arg. de Vila vs Dep. Josefina, Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela.



DOMINGO 15/05: 15.30hs Dep. Aldao vs Dep. Tacural, Dep. Ramona vs Libertad, Florida de Clucellas vs Arg. de Humberto, Ben Hur vs Brown.



ARRANCA EL FEMENINO

En otro de los puntos tratados en la noche de ayer se aprobó la afiliación del club Nº 41 a la Liga Rafaelina de Fútbol, se trata del Cicles Club de Sunchales, elenco que competirá con su fútbol femenino.

La primera fecha será el próximo domingo en cancha de Libertad de Sunchales.