Paz Caruso acompañará a Juan Senn en la lista de candidatos a concejales

Se anunció durante las últimas horas que la secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad de Rafaela, María Paz Caruso, ocupará el segundo lugar de la lista de concejales oficialistas qué encabezará Juan Senn, la cual cuenta con el respaldo del intendente Luis Castellano. Fuentes del partido justicialista confirmaron que la funcionaria aceptó acompañar al joven edil que buscará renovar su banca en las elecciones provinciales de este año. En tanto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, Diego Peiretti admitió que fue una opción para encabezar una de las listas oficialistas para el Concejo, pero que optó por no avanzar con su precandidatura.

El objetivo del intendente Castellano es conformar una lista con posibilidades de ganar tanto en las elecciones primarias del 16 de julio como en las generales del 19 de septiembre. Es que durante gran parte de sus gobiernos -es intendente desde el 2011- ha tenido que llevar adelante la gestión con minoría en el Concejo. Actualmente, el bloque oficialista cuenta con cuatro bancas pero pondrá en juego las que están en poder de Brenda Vimo y del propio Senn.

Todavía resta conocer cuáles serán las otras listas que competirán con la oficialista. ¿Unidad Ciudadana? El sector que reconoce el liderazgo de Cristina Kirchner a nivel nacional y de Agustín Rossi en la Provincia se involucrará en la campaña para potenciar al precandidato a gobernador, Leandro Busatto. Y en el marco de esta estrategia evalúa presentar listas con postulantes a intendente y a concejales por fuera de la estructura del Frente que lidera el PJ. De este modo evitaría competir en forma directa con la lista de Senn. "Nuestros votos nunca sumarían para el actual Intendente o su lista de concejales", señaló uno de los referentes del espacio en la ciudad.

Por último, Castellano aún debe realizar el lanzamiento formal de su precandidatura a intendente. Un dirigente de su entorno aún no tenía fecha del anuncio pero será en formato virtual con un mensaje grabado y difundido vía redes sociales, la herramienta favorita de los políticos 2023. Así lo hará también su principal competidor, Leonardo Viotti.

Cabe señalar que esta es una semana decisiva para la presentación de candidatos a intendente y concejales, ya que este viernes vence el plazo para la inscripción de listas, con miras a las elecciones provinciales de gobernador y vicegobernador, 19 senadores departamentales, 50 diputados provinciales, 46 intendentes, 217 concejales titulares para 60 ciudades y presidentes comunales de más de 300 localidades, entre otros cargos.

En la previa, Castellano y Viotti son los que cuentan con posibilidades de obtener el triunfo. En el caso del actual concejal contará con el respaldo del PDP y aún no está claro qué hará el PRO, tal como lo sugirió Ceferino Mondino el viernes pasado, dando por entender que hay negociaciones abiertas con el radicalismo. Un escenario posible es que el PRO, que apoya a Pullaro, presente lista de concejales y evite ir en la categoría de intendente para evitar una derrota con Viotti. Igualmente, la pelea por las cinco bancas del Concejo Municipal que se ponen en juego en estas elecciones parece tener una mayor cantidad de aspirantes.

El próximo 10 de diciembre vence el mandato de los concejales Germán Bottero, Miguel Destéfanis, Brenda Vimo, Juan Senn y Lisandro Mársico. Hasta el año pasado, el único que tenía resuelto ir por un nuevo período era Senn. Y ahora se suman Mársico, que cambió de idea, y Bottero, al que tratan de convencer para que cambie su decisión.

Las PASO están previstas para el 16 de julio, para las cuales un mes antes comenzará la campaña, y las generales se realizarán el domingo 10 de septiembre. Siempre haciendo referencia a las elecciones provinciales, puesto que las nacionales para votar presidente, vice y 10 diputados por Santa Fe se llevarán a cabo el 13 de agosto (primarias) y el 22 de octubre (generales), en tanto que de haber segunda vuelta será el 19 de noviembre.