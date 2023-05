Nuevo intento por aflojar las internas por las candidaturas

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Con la presencia del ex presidente Mauricio Macri, los principales referentes del PRO se reunieron ayer para intentar encontrar una salida al sinfín de internas, en medio del análisis de las próximas elecciones provinciales en las que el frente opositor espera dar el golpe.

Del cónclave participaron los dos precandidatos presidenciales del espacio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich; la diputada nacional María Eugenia Vidal; el presidente del partido, Federico Angelini; los diputados y precandidatos bonaerenses Cristian Ritondo y Diego Santilli; y el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis.

Al término del encuentro, que se realizó en el barrio porteño de Palermo, el diputado Ritondo evitó dar detalles y puntualizó en las cinco elecciones provinciales que habrá el próximo fin de semana: "Tenemos que concentrarnos en el domingo y el lanzamiento de Córdoba que es importante que Juntos por el Cambio la gane".

En esa línea, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal aseguró que el PRO llegará "unido" de cara a las elecciones generales, lo que deja entrever que la discusión por las candidaturas de consenso en la Ciudad y PBA continúan siendo un tema tabú en el espacio amarillo.

Por su parte, Angelini ratificó la definición sobre el PRO que dejó Ritondo y, consultado por el ingreso de José Luis Espert, el líder de Avanza Libertad, aseguró que "conceptualmente" están de acuerdo, pero advirtió que tienen pendiente la charla.

Sobre la presencia de Macri, recién llegado de Miami, el titular del PRO contó que el ex mandatario les pidió que trabajen "unidos" y que resaltó la posibilidad de la victoria en "algunas provincias".

En el ingreso a la reunión, Bullrich volvió a ratificar a sus tres precandidatos en el territorio bonaerense: Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti.

En las últimas horas, se sumó Ritondo a las filas de Bullrich, que también dejó en claro en reiteradas oportunidades sus aspiraciones en territorio bonaerense.

Por su parte, Rodríguez Larreta mantiene firme la precandidatura de Santilli.