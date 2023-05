En el Concejo le dieron despacho al plan para pavimentar 142 cuadras y al pedido por el 107

Cerca de las 9, los ediles dieron inicio a su habitual reunión de Comisión de los días lunes. Se comenzó con un proyecto de Resolución impulsado por el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico relacionado al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). Como autor de la iniciativa, el edil habló sobre las dos ambulancias con dotación completa y un vehículo de menor complejidad para traslados pertenecientes a dicho servicio que se encuentran “frente a la posta ubicada sobre calle Paraná entre las arterias Balcarce y Bernardo de Irigoyen, fuera de uso y que deben ser reparadas”. También hizo hincapié en lo que el considerando expresa de esta manera: “Que los empleados del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107, como ser médicos, personal de enfermería, choferes y despachadores deben desarrollar su trabajo sin poseer los recursos materiales que les posibilite brindar la atención que las circunstancias exigen en virtud del servicio que corresponde prestar a la comunidad, siendo que, aproximadamente doce de esos trabajadores tienen una situación laboral frente al Estado Provincial que no les asegura estabilidad en su relación de trabajo.

Antes de que este proyecto reciba despacho, como miembro informante Mársico dijo: “En dos oportunidades recibí reclamos por las ambulancias que estaban paradas en la puerta del 107 en calle Paraná, y después me empecé a contactar con personas vinculadas al servicio y me manifestaron esta serie de necesidades que tienen. Además, hubo casos que se me presentaron de manera cercana, de gente diciéndome que el 107 no responde a tiempo y hubo consecuencias para la salud de las personas. La idea es también poner en alto a los trabajadores de la salud que reciben la culpa de un servicio, y que no tienen los recursos suficientes para poder realizar sus acciones y desempeñarse. Los vecinos, ante la necesidad que exponen, se la agarran con los empleados y ellos no son los responsables de esas faltas”.

Por otra parte, el Concejo le dio despacho a un proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para la ejecución de la obra de pavimento urbano en 142 calles de la ciudad. En su considerando, se lee: “Que mediante reiteradas notas los vecinos de los barrios M. Güemes, G. Lehmann, Barranquitas, Italia, Belgrano, Los Nogales, V. del Parque, V. Aero Club, A. Argentina, P. Pizzurno, Jardín, Independencia, San José, M. Zazpe, Mora, V. del Rosario, 2 de Abril y Los Arces de esta ciudad han solicitado al Municipio la obra de pavimentación y repavimentación en determinadas calles”.

En su artículo Nº 6 se expresa: “El Departamento Ejecutivo Municipal podrá acordar planes especiales de pago, hasta ciento veinte ( 120) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, para aquellos beneficiarios cuyos lotes afectados por la obra no superen los un mil (1.000 m2) metros cuadrados y que además a criterio del municipio se advierta que el pago de las mejoras genera inconvenientes de tipo económico a los contribuyentes, ya sea por la escasez de recursos, la ubicación del inmueble o cualquier otra circunstancia que deba ser atendida en razón de las especiales características de cada caso que se plantee. Dichos planes especiales deberán acordarse mediante razón fundada, previa opinión de los organismos municipales competentes”.

Luego de ser defendido por la concejal oficialista Valeria Soltermam, el concejal Mondino de la oposición preguntó si era factible agregar una de barrio Jardín, específicamente de calle Chacabuco, entre medio de Scalabrini Ortiz y Jauretche. “Hay problemas de desagüe, y queda el agua”, justificó. Y agregó: “Está el pedido de los vecinos firmado, o sea que están dispuestos a pagarlo. Por su parte, el concejal Viotti, propuso también anexar tres calles más: E. Echeverría (entre Aguado y Canal Sur), A. Fleming (entre México y E. del Campo), y E. Galassi (entre Bv. Lehmann y 25 de Mayo).

Al respecto, el concejal Martín Racca de Frente de Todos, se comprometió en averiguar si era factible anexar estas calles por cuestiones de áreas técnicas. “Hay algunas cuadras que no se incorporaron porque estaba planificado hacer otras obras, o porque pasan la cloaca, caños de gas, el acueducto, lo que fuese. Pero averiguo”, dijo.



POR AHORA SIN DESPACHO

El proyecto de ordenanza relacionado al Programa Laboral “Mi Primer Empleo Violeta” el cual está vinculado a la incorporación de mujeres en empresas, por ahora quedará en Comisión. Propuesto por los concejales de Juntos y Frente de Todos, y más allá de tener como objetivo beneficiar aún más a las mujeres en el mundo laboral, dio lugar a cuestionamientos por parte de la oposición, sobre todo en la manera en que fue redactado.

En el considerando se expresa: “Que es necesario que el Estado otorgue incentivos a las empresas que generen empleo en mujeres y disidencias en nuestra ciudad, y de esta manera reducir costos de contratación y por ende, la tasa de desempleo en estos sectores con menores oportunidades de inserción laboral”; pero la oposición cuestionó principalmente el artículo 1ro. que dice: Art. 1- Fírmese un convenio entre el DEM y el gobierno provincial, a través del organismo que disponga, a fin de llevar adelante el Programa Mi Primer Empleo Violeta.

Primero fue defendido por la concejal Valeria Soltermam, quien dijo: “Tenemos que firmar un convenio con el gobierno de la Provincia porque en definitiva es un complemento a un programa provincial que surgió en el 2021. Un proyecto de Ordenanza ante la contratación de una persona cubre el 85% del salario mínimo vital y móvil que hoy está rondando los 84.000. Si la Provincia cubre el 85% del salario hablamos de algo más de 71.000. ¿Qué le agregamos? Es una propuesta novedosa: es cubrir 15% restante, por supuesto a favor de las mujeres. Estamos hablando de $12.676 por mujer contratada en una empresa o comercio de Rafaela”.

Al concluir la defensa, el concejal Viotti comentó que la concejal Alejandra Sagardoy -ayer ausente- le pidió que solicite en nombre de ella la posibilidad de tratarlo un tiempo más ya que había observado errores de redacción o expresión. Y Viotti sumó: “Jamás vi una redacción de este tipo donde el Concejo ordene que se firma un convenio. Normalmente se firma un convenio y luego se refrenda por ordenanza. Hay que tener una instancia más y discutirlo. Estamos ordenándole a la Provincia que haga algo y eso no es potestad del Concejo. Primero debería darse el convenio o por lo menos redactar algo diferente”.

Por su parte, el concejal Mársico se unió a su opinión diciendo: “Si nosotros le pedimos algo a la Provincia es pedírselo a través de un proyecto de resolución, pero una ordenanza no. El Ejecutivo lo cierra con un convenio y nosotros lo ratificamos, pero una vez que ya sabés que la Provincia quiere formar parte de esto. No podemos por una ordenanza obligar a un estamento superior en el cual nosotros no tenemos competencia, llevarlo a cabo. La idea está buena, pero hay que darle otra forma legal”.

Palabras más, palabras menos, Soltermam comprendió el “cuestionamiento”, y se comprometió a corregir lo necesario teniendo en cuenta las objeciones. Por lo pronto, este proyecto será redactado nuevamente como resolución, y recién luego podrá ser tratado en Comisión.