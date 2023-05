Martín Bertolaccini, victoria y punta en el campeonato de Micro Max

El Trofeo de Otoño dejó atrás su primera mitad el pasado fin de semana, al disputarse el Evento #3 sobre el circuito de la ciudad de Buenos Aires. Allí, el piloto de Rafaela, Martín Bertolaccini, volvió a disputar los primeros lugares dentro de la divisional Micro Max, donde aspira a quedarse con lo mejor en la última presentación. Esta cita de RMC Buenos Aires, otorgó puntaje y medio en todas sus divisionales.

Con un arranque espectacular, Martín consiguió repetir los buenos tiempos que había conseguido en las tandas de pruebas, para quedarse con la pole position, en la primera jornada. En ese mismo sábado, complicado por lluvias intermitentes por momentos y constantes por otros, se adjudicó la victoria en la primera batería y en la segunda, ocupó el P2 en la llegada.

Alentado por estos resultados, refirió con respecto a su actuación del sábado: “En el Warm Up estuvimos bien. Nos quedamos con la Pole en la clasificación. En la primera manga quedamos 1° y en la segunda, 2°, pegados al primero. Fue bastante peleado, tuvimos un problema durante la carrera, nos confundimos con la bandera de cuadros. Pensamos que había terminado y no era la última vuelta, todavía faltaba”.

La última manga del domingo, ya con piso seco, fue muy luchada nuevamente y le otorgó a Martín otro triunfo. Largando desde la mejor condición en la Final, sostuvo un debate sin tregua por la primera ubicación. El intercambio de posiciones se dio a lo largo de toda la etapa, y en forma permanente. Sobre el cierre, el piloto de Rafaela logró afirmarse en la punta de la competencia, y aprovechando el mano a mano que mantuvieron sus escoltas, estableció una distancia favorable que le aseguró la victoria.

“Fue una muy buena carrera. Largamos 1° y nos mantuvimos durante muchas vueltas, después nos pasaron dos autos y nos hicieron una luz, pero pudimos acortarla y pasamos a los dos juntos. Nos pudimos quedar con muchos puntos para el campeonato por esta victoria. Ahora estamos 1° y estamos muy felices”, aseguró Bertolaccini antes de subir al escalón más alto del podio.

Y cerrando sus declaraciones, agradeció: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelo, a mi madrina, a mi primo, a mi tía, a mi abuela, a todos los que vinieron a ver, al equipo Zaffaroni Kart Team, a Mati, a Lucas, a Jimmy, a Sancor Seguros, a Banco Santa Fe y a todos los que me apoyan”.

Cumplido con el 3° acto de RMC Buenos Aires, Martín Bertolaccini sube al P1 de la Micro Max, con 316,5 puntos. El último evento de este certamen, tendrá fecha doble y se disputará nuevamente sobre el trazado porteño, el fin de semana del 27 y 28 de mayo.



MICRO MAX

Clasificación: 1. Bertolaccini Martín 1:13,629.

1ª Manga: 1) Bertolaccini Martín, 2) Carreira Ramiro, 3) Ristaino Benjamín, 4) Lautaret Yonathan, 5) Manassero Valentino, 6) Vallejos Agustín, 7) Sosa Benjamín.

2ª Manga: 1) Carreira Ramiro, 2) Bertolaccini Martín, 3) Ristaino Benjamín, 4) Manassero Valentino, 5) Lautaret Yonathan, 6) Sosa Benjamín, 7) Vallejos Agustín.

3ª Manga: 1) Bertolaccini Martín, 2) Ristaino Benjamín, 3) Carreira Ramiro, 4) Manassero Valentino, 5) Lautaret Yonathan, 6) Sosa Benjamín, 7) Vallejos Agustín.

Final: 1) Bertolaccini Martín, 2) Ristaino Benjamín, 3) Carreira Ramiro, 4) Manassero Valentino, 5) Lautaret Yonathan, 6) Sosa Benjamín, 7) Vallejos Agustín.

Campeonato Extraoficial: 1) Bertolaccini Martín 316,5 2v; 2) Ristaino Benjamín 285,5 - 1v; 3) Carreira Ramiro 282; 4) Manassero Valentino 208,5; 5) Vallejos Agustín 123,5; 6) Davio Juan M. 96; 7) Sosa Benjamín 91,5; 8) Lautaret Yonathan 76,5; 9) Ramirez Mauro 67 y 10) Anglet Gaspar 41.