Quilmes clasificado en U21

Se jugaron las revanchas del Federativo U21 de clubes que organiza la Federación Santafesina de Básquetbol y los dos primeros equipos de cada zona avanzaron a la siguiente instancia. Entre ellos estuvo Argentino Quilmes, que en la vuelta volvió a ganar un partido del triangular, en este caso en Chañar Ladeado ante Regatas, y logró el primer objetivo como segundo en un grupo que terminó con los tres equipos con 6 puntos.En cambio, 9 de Julio perdió los dos cotejos y quedó eliminado.

Estos fueron los resultados: Zona B, en Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe 93 vs. Centenario de Venado Tuerto 74.

En Gimnasia de Santa Fe: Centenario de Venado Tuerto 77 vs. 9 de Julio de Rafaela 69 y 9 de Julio de Rafaela 39 vs. Colón de Santa Fe 101.

Tabla final: Colón de Santa Fe 8, Centenario de Venado Tuerto 6 y 9 de Julio de Rafaela 4.

Zona C, en Independiente de Chañar Ladeado: Independiente 71 vs. Regatas Santa Fe 46; Regatas 54 vs. Quilmes de Rafaela 67 y Quilmes 58 vs. Independiente 64.

Tabla final: Independiente de Chañar Ladeado 6, Quilmes de Rafaela 6, Regatas Santa Fe 6.

Los clasificados: Primeros: Banco de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Independiente de Chañar Ladeado, Unión de Santo Tomé, Atenas de Venado Tuerto, Sport Club Cañadense.

Segundos: Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Centenario de Venado Tuerto, Argentino Quilmes de Rafaela, Tenis Club Correa, Santa Rosa de Santa Fe, República del Oeste de Santa Fe.



U18 FEMENINO

Este fin de semana se puso en marcha el torneo Federativo U18 femenino. Tanto Ben Hur como Libertad de Sunchales, perdieron los dos partidos de la ida y tratarán de recuperarse en las revanchas, previstas para los días 3 y 4 de junio para aspirar a seguir en la competencia. En cuanto a Unión de Sunchales, logró ganar un partido y tiene mejores posibilidades.

Estos fueron los resultados: Zona A, en Libertad de Sunchales, Libertad 49 vs. San Lorenzo de Tostado 58; San Lorenzo 59 vs. Alma Juniors de Esperanza 62 y Alma Juniors 46 vs. Libertad 22.

Zona B, en Atlético Tostado: Tostado 87 vs. Adelante de Reconquista 30; Adelante de Reconquista 34 vs. Unión de Sunchales 66 y Unión 51 vs. Atlético Tostado 59.

Zona C, en Santa Rosa de Santa Fe: Santa Rosa 61 vs. Temperley de Rosario 47; Temperley de Rosario 39 vs. Ben Hur 26 y Ben Hur 45 vs. Santa Rosa 59.