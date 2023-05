Destacada labor de patinadoras rafaelinas

El fin de semana se realizó en el CEF N°53 el Campeonato Divisional «C» y categorías Internacionales, el cual fue organizado por la Subcomisión de Patín de Atlético y la Asociación de Patín Zona Norte. En el mismo compitieron patinadoras de Atlético de Rafaela, obteniendo los siguientes resultados:

Categoría C 3ra 15 años: 1°) Julieta Felippa. Categoría C 2da 10 años: 1°) Indra Gadler y 2°) Malena Michelotti.

Categoría C 2da 12 años: 1°) Morena Llanes y 3°) Eluney Gonzales. Categoría C 2da 13 años: 7°) Maia Ramírez.

Categoría C 2da 14 años: 5°) Sofía Alvarez y 7°) Jakelin Chavez.

Categoría C 3ra 10 Años: 3°) Cirila Alassia Ferrari. Categoría Elite Cadete: 1°) Daiara Quiroga y 3°) Josefina Elsener.



PATINADORAS DE ALMAGRO

En el mismo torneo compitieron también con destacada labor representantes del Club Almagro, con estos resultados:

Primera C 15 años: 2) Morena Raffaelli.

Segunda C 15 años: 4) Lucía Colandré.

Segunda C 14 años: 1) Luisina Machado. 6) Huilen Rojas.

Primera C 13 años:1) Constanza Junges, 2) Lara Paredes. Segunda C 12 años: 2) Delfina Peralta.

Tercera C 11 años: 4) Josefina Roldán Rossi.