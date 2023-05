Primer “Música en familia” de la Sinfónica de Santa Fe

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, presentará el concierto llamado “Música en Familia”, evento dirigido por el Maestro Rodrigo Naffa como invitado, joven artista local que ha participado en diversas ocasiones junto con el ensamble en los ciclos educativos, y este año estará acompañado por la destacada actriz santafesina Nidia Casís, también en calidad de invitada, quien interpretará al personaje principal en una historia titulada “Gorrita Roja y su Flauta Encantada”, con libreto original de la dramaturga rosarina Patricia Suárez.

El concierto se llevará adelante a las 21:00 del próximo viernes 12 de mayo, en el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco Urondo”, ubicado en calle Junín 2457 de la capital provincial, con entrada libre y gratuita.



ADAPTACIÓN

La propuesta, pensada para los Ciclos de Conciertos Didácticos que la orquesta brinda este año, será adaptada para todo público con la premisa de respetar el argumento de la historia original. Será una ocasión ideal para vivir un evento cultural con fundamentos académicos junto a todo el grupo familiar. Niñas/os, jóvenes y adultos disfrutarán juntos de una presentación inolvidable.



ARGUMENTO

Gorrita Roja tiene que ir al bosque a llevar la torta de cumpleaños a su abuelita. Su madre le advierte de los peligros que allí aguardan pero la niña no le tiene miedo a nada. Además, no entra al bosque sola sino acompañada de su flauta encantada que tiene el poder de convertir en amigos a quienes la escuchan.

En el camino se encontrará con todo tipo de seres: una reina caprichosa, unos traviesos pajaritos y el famoso Lobo Feroz. Gorrita Roja entenderá que no todo es lo que parece y que la vida siempre te da sorpresas.

Gorrita Roja es una historia de valentía y del poder de la música para conectar a las personas. Con la música aprendemos a escuchar no sólo las melodías sino el corazón de quienes nos rodean.



SOBRE RODRIGO NAFFA

Es profesor y licenciado en Dirección Orquestal y Dirección Coral por el Instituto Superior de Música de la UNL. También es pianista egresado de la Escuela de Música del Liceo Municipal de Santa Fe.

Condujo más de 100 conciertos sinfónico-corales, en su mayoría con orquestaciones escritas por él mismo y organizadas bajo su dirección artística. Los más destacados son “El Príncipe de Egipto”, “El Rey León”, “Disney en Concierto”, “Sinfónico Coral Patrio”, “85º Aniversario de LT10”, “Ariel Ramírez en Concierto”, “Concierto Centenario de la FCJS”, “Un Concierto de Película” y “Queen Sinfónico Coral”, todos con la producción de Pablo Goris y a beneficio de instituciones de ayuda social.



SOBRE NIDIA CASÍS

Actriz. Se formó en los espacios de entrenamiento actoral de Raúl Kreig, Ana Woolf, Gustavo Guirado y Ricardo Bartís. Participó en los espectáculos teatrales “El enfermo imaginario”, “Quiero tomar tu mano”, “Más locos serán ustedes”, “Maldita Justicia”, “Boquitas pintadas” y “La Biunda”, realizando giras regionales, provinciales y nacionales.

Es parte de la Compañía Maleza, un grupo de arte escénico formado por artistas de diferentes provincias que llevan adelante residencias de creación y espectáculos.