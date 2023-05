Firma de convenios del Programa Santa Fe Más

BELLA ITALIA. - La Comuna informó que ayer, en el Salón de Usos Múltiples se realizó la firma de convenios pertenecientes al Programa Santa Fe Más.

El Programa Santa Fe Más, es desarrollado por el Gobierno Provincial de Omar Perotti con municipios, comunas e instituciones del Departamento Castellanos, para la puesta en marcha de talleres que capacitan y forman a jóvenes en diferentes ramas productivas, con el objetivo de posibilitar su inserción laboral y el desarrollo de cada participante para poder incorporarse a la actividad económica de manera formal.



Beneficiarios

En este caso, las localidades e instituciones que hicieron efectivos los convenios, son Bella Italia, Josefina, Ataliva, María Juana, Coronel Fraga, Vila, Ramona, Egusquiza, Colonia Aldao, Tacural, Colonia Bicha, Hugentobler, Club Sportivo Roca de Presidente Roca, Asoc. Civil El Bodegón de Susana, Coop. de trabajo Eco Susana Ltd., Club Social y Deportivo Bella Italia y la Asoc. Civil Roca Fuerte, siendo el tercer año consecutivo que el Departamento Castellanos apuesta al trabajo de formar y capacitar a jóvenes sin inserción laboral.



Valor incalculable

Luego de agradecer la presencia de autoridades y a todos los presentes, Héctor Perotti, presidente Comunal expresó que "Este programa, para los municipios, comunas e instituciones que lo podemos aprovechar, tiene un valor incalculable, en nuestro caso, la totalidad de los productos de panadería para nuestra Comuna, eran producidos en otras localidades, gracias al programa, se capacitaron jóvenes en un taller de panadería que hoy cumplen con esa función."

"Nos queda bien claro que lo que se aprende haciendo, no se olvida, más allá de la importancia de estudiar, los oficios que se aprenden hoy, perduran en el tiempo sin ningún problema".

"Esta es una muy buena decisión del Gobierno de la Provincia, hay que apoyar estas oportunidades y quienes tengan la oportunidad de acceder a estos programas deben aprovecharlo, por que quedarse con el conocimiento que transmiten los profesores que capacitan a los alumnos es invaluable".



Buenas experiencias

Por su parte, el senador Alcides Calvo declaró que, "Agradecemos a todos los que hacen que esto pueda ser una realidad, son 27 programas de capacitaciones los que se están llevando a cabo en el Departamento, hoy superamos los 300 inscriptos, quiero destacar también el trabajo de todos los presidentes Comunales y todas las instituciones e intendencias que se han sumado a este programa".

"Realmente hemos tenido muy buenas experiencias en este camino, logró darle una salida laboral a muchos jóvenes, nuestro objetivo deja claro que es tratar de cubrir esta brecha que no se ve tanto en las grandes ciudades, pero que, en pequeñas comunidades, estas capacitaciones muchas veces vienen a cumplir con una demanda específica".

"Aquí estamos, presentes, como lo hicimos con los productores agropecuarios durante la sequía, y como creo que ha estado toda la gestión de Omar Perotti, la solución es tener un estado presente."



Un acierto

Por último y previo a la firma de los convenios, el Ministro de de Desarrollo Social Danilo Capitani, expresó agradecimiento a todos los presentes, "Queremos impulsar en este programa, esta idea de incluir laboral y productivamente a los jóvenes de todo nuestro territorio, creo que fue un gran acierto del Gobernador Omar Perotti, al llevar este programa a todas las localidades de la Provincia".

"Es importante acortar los tiempos y posibilitar que los jóvenes puedan contar con esos oficios tan necesarios que les permita vincularse de manera formal con el trabajo que les va a garantizar la dignidad que necesitan, esto es posible gracias a la gran inversión que hizo el gobierno provincial en esta materia".

"En la Provincia, cuando asumimos, había 14000 jóvenes capacitándose en diferentes talleres, hoy superamos los 30000 y esperamos terminar el año con 35000 jóvenes capacitándose con este programa".