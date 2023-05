A menos de una semana del cierre de listas, ¿comienzan las sorpresas?

Por Darío Schueri



Desde Santa Fe. En época de una “sociedad líquida”, en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios debilitó los vínculos humanos, convirtiendo en lazos provisionales y frágiles lo que antes eran nexos potentes, en este caso con la “clase política”, los dirigentes se comportan -con raras excepciones- como los científicos en época de Covid, en que debían encontrar en tiempo récord la vacuna. Por fortuna, la biotecnología con la función (ARNm) fue la solución. Hoy se acentúa el ARNm en la política inventado por Carlos Menem, y personajes del mundo del arte, el deporte, y cada vez con más asiduidad de los medios de comunicación, pululan en las listas para captar ese voto “disconforme” (cuando no de rechazo) para con “los políticos”.

¿No sería hora que la política se interpele a sí misma sobre lo que vino haciendo mal como para tener que abrevar en personajes ajenos a su universo?. Lo cual no es malo en sí mismo, el propio arzobispo de Santa Fe, monseñor Javier Fenoy pidió hace poco en una homilía que la sociedad “se comprometa con las entidades intermedias, con la política”. Pero los armadores buscan acortar camino, y optan por personas solamente conocidas por sus actividades públicas, sin experiencia dirigencial o militante previa. El tiempo dirá si es bueno o malo. El atenuante sería que detrás de estas celebridades siempre haya equipos políticos con sapiencia para ir formándolos.

El Concejo Municipal de Rosario desde hace tiempo es la más clara expresión de esta mutación de la “clase política” a la asociación de prensa. Hoy otro periodista habría acordado con uno de los precandidatos a gobernador ser su precandidato a intendente de esa ciudad.

En esta capital el ex periodista ahora intendente Emilio Jatón, anunció que irá por la reelección, mientras que desde el radicalismo “pullarista-corralista” consiguieron que la colega Silvina Cian (Canal 13 – ó Telefé Santa Fe) acepte ir de primera precandidata a concejal de la precandidata a intendente Adriana Molina (para contrarrestar al médico ex director del hospital Cullen Juan Pablo Poletti, precandidato a intendente del sector “losadista”). Mientras otro periodista, radial en este caso, estaría siendo apalabrado por el peronismo para ser también precandidato a concejal.

Sin ir más lejos Carolina Losada, quien hace dos años de la pantalla de la televisión nacional saltó a una banca en el Senado de la Nación, hoy compite por nada menos que el Sillón del Brigadier.



LAS JUGADAS RUMBO

AL VIERNES 12

Aclaración necesaria: todo lo que escribimos como nunca podría quedar desactualizado antes de ver la luz. Salvo las confirmaciones públicas.

Unidos para Cambiar Santa Fe: Carolina Losada tras anunciar su predecible precandidatura a gobernadora, a las pocas horas confirmó a Federico Angelini como su compañero de fórmula. Días más tarde, Maximiliano Pullaro hizo lo propio con Gisela Scaglia, también dirigente del PRO (como Angelini) oriunda de la ciudad de Gálvez, como su acompañante en la boleta gubernamental. Pullaro llevaría de primer candidato a diputado provincial al dirigente radical José Corral, mientras que entre las huestes de Losada aún se negocian nombres.

Dentro del “frentes de frentes” Unidos para Cambiar Santa Fe, el socialismo es un gran signo de interrogante: Clara García aún no anunció su intención de ser precandidata a gobernadora. Y en caso de serlo, aparecen dos dirigentes del Partido (Mónica Fein y Antonio Bonfatti) para encabezar la lista de diputados provinciales. ¿Y si García fuera con dos listas en esa categoría? La otra precandidata a gobernadora Betina Florito de Encuentro Republicano Federal, dice que un dirigente gremial ligado a la producción oriundo de Rosario, sería su compañero de fórmula.

El resto de los Partidos del “frente de frentes”, pugnarán de aquí al cierre de listas del viernes 12 para formar parte de las grillas de precandidatos a diputados de Maximiliano Pullaro ó Carolina Losada. Y sino probar suerte con listas propias.



OTROS FRENTES Y SUS ASPIRANTES

Viva la libertad: Uno de los tantos sectores evangélicos que militan la fe cristiana en la Provincia, en este caso orientados hacia el libertarismo, y con guía política-religiosa en el actual diputado provincial rafaelino Juan Argarañaz con su Partido Inspirar, inscribirá el frente Viva la Libertad junto con los Partidos Unión Celeste y Blanco, y MAC (Movimiento Acción y Compromiso - alianza de partidos evangelicos) a los fines de que Argarañaz – quien esta semana anunció su monobloque en la Cámara de diputados - renueve su banca. Dicen tener como adherentes a Fuerza Libertaria (de la dirigente mileísta rosarina Romina Diez) y el Partido Libertario (de otra dirigente mileísta: Silvia Malfesi) y NOS.

Señalan que no llevarán precandidato a gobernador, pero sí listas de concejales y comisiones comunales.

Frente de Izquierda Unidad: Esta agrupación hizo la presentación oficial hace más de un mes en Rosario, y llevan de precandidata a gobernadora a Jimena Sosa.

Frente Amplio por la Soberanía: Formado por los Partidos Soberanía Popular de Carlos del Frade, Pares (Verónica Venas), Bases-PS (Eduardo Di Pollina), Partido del Trabajo y del Pueblo (Mercedes Meier), Alfonsinismo Auténtico (Fabián Palo Oliver), Libres del Sur (Gabriela Sosa) y SI (Alicia Gutiérrez), sólo irían con lista de diputados.

Escucharte: El ex dirigente peronista Gustavo Marconatto recorrió la Provincia el año pasado con la expresión “Escucharte”, para precisamente conocer las inquietudes de los vecinos, y ahora presentarlo como frente político que lo llevará como primer precandidato a gobernador, con sus 19 aspirantes senatoriales y 28 diputados, tal como marca la Ley.

Juntos: Y hete aquí la frutilla del postre: el peronismo inscribirá la alianza JUNTOS (como en el 2019) junto con 12 Partidos provinciales y tres distritales. En este caso, además de Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli que vienen anunciando sus precandidaturas a gobernador, el gran misterio lo constituye el “candidato del Gobernador Perotti”. En estas páginas nos hartamos de escribir que el diputado nacional rafaelino Roberto Mirabella podría ser el elegido. Al momento de presentar en esta capital su libro Defendamos Santa Fe con la presencia en el Museo de la Constitución del mismísimo Omar Perotti (quien además prologó el libro) creímos convencernos de que el presupuesto era una realidad: Roberto Mirabella sería el precandidato de Hacemos Santa Fe, la línea interna de Omar Perotti.

Pero por estas horas “estarían pasando cosas”, y el senador nacional Marcelo Lewandowski (de quien sus allegados decían que “enfrentaremos al candidato de Perotti y le vamos a ganar”) hoy estaría negociando ser, precisamente “el candidato del gobernador”. Y con la anuencia “del gobernador”, con quien se reunió este sábado. Lewandowski conjugaría los apoyos de la Casa Gris y la Casa Rosada (y porque no el Instituto Patria).



POR "AFUERA" (DE LOS FRENTES)

Amalia Granata nos confirmó que irá con lista propia UNITE- Somos Vida por la renovación de la banca de diputada provincial que ostenta desde el 2019. La dirigente ProVida no respalda precandidato a gobernador alguno.

El “mileísmo” (al que se asociaba con Granata) no estaría jugando ni con precandidatos a diputados ni a gobernador, orden que habría emanado del propio Javier Milei para no generar antecedentes negativos a su precandidatura nacional, en caso de que a estas listas no le vayan bien.

El socialista Rubén Giustiniani también irá con lista propia a diputados bajo la denominación Igualdad y Participación que, señaló, abrirá a organizaciones sociales y dirigentes de clubes y vecinales.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió dicen que intentó armar lista gubernamental con un fiscal rosarino, pero ante la negativa estarían cavilando ir con lista propia solamente a diputados provinciales.

Difícilmente Carrió los anime a integrar otra alianza, después que los sacó del “frente de frentes”. “Está saltarina la bola”, solía graficar un amigo habitué del juego de ruleta en el casino.