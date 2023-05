Semana decisiva para la presentación de candidatos a intendente y concejales

Cinco días tan solo restan para el cierre de inscripción de precandidatos ante autoridades partidarias con miras a las elecciones provinciales de gobernador y vicegobernador, 19 senadores departamentales, 50 diputados provinciales, 46 intendentes, 217 concejales titulares para 60 ciudades y presidentes comunales de más de 300 localidades, entre otros cargos.

El Tribunal Electoral de la Provincia informó en los primeros minutos de este lunes que se anotaron siete frentes y cuatro partidos vecinales para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 16 de julio -ver recuadro-.

Y ahora se espera por los precandidatos a todos los cargos. A nivel provincial, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe que nuclea entre otros a la UCR, al socialismo, al PDP y al PRO tendrá tres postulantes a la gobernación: Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Clara García. Por el lado del Partido Justicialista, que en este turno electoral estrenará nuevo nombre (Juntos Avancemos) tiene todo por decidir con nombres en lápiz sobre el papel, entre otros Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Leandro Busatto y Roberto Mirabella. Se trata de los dos espacios con reales posibilidades de ganar, es decir que el sucesor de Omar Perotti saldrá de uno de estos frentes.

¿Qué pasa en Rafaela? Para la categoría de intendente, el actual titular del Ejecutivo Luis Castellano adelantó en todos los idiomas que buscará un cuarto mandato consecutivo -gobierna la ciudad desde diciembre de 2011-, aunque todavía no lo hizo oficial. Ahora ya tiene una definición: será precandidato de Juntos Avancemos a nivel local. Y el principal adversario será el radical Leonardo Viotti, quien irá por una de las líneas de Unidos para Cambiar Santa Fe alineado a Carolina Losada. Se espera que este fin de semana formalice su lanzamiento a través de un video en redes sociales.

En la previa, Castellano y Viotti son los que cuentan con posibilidades de obtener el triunfo. En el caso del actual concejal contará con el respaldo del PDP y aún no está claro qué hará el PRO, tal como lo sugirió Ceferino Mondino el viernes pasado, dando por entender que hay negociaciones abiertas con el radicalismo. Un escenario posible es que el PRO, que apoya a Pullaro, presente lista de concejales y evite ir en la categoría de intendente para evitar una derrota con Viotti.

La pelea por las cinco bancas del Concejo Municipal que se ponen en juego en estas elecciones parece tener una mayor cantidad de aspirantes. Al interior de Unidos para Cambiar Santa Fe hay dos listas fuertes que en ambos casos respaldan a Viotti. Por un lado la del radicalismo, que sería encabezada por el actual titular del Concejo, Germán Bottero, quien a fines del año pasado tenía decidido no integrar listas. Sin embargo, Viotti, Alejandra Sagardoy junto a otros radicales insistieron hasta el cansancio para convencerlo y así potenciar las chances del sector. Por el otro, el PDP tendrá su propia lista con Lisandro Mársico en el puesto número uno y Carla Boidi en el segundo lugar. En este caso, Mársico había adelantado que el actual sería el último mandato como concejal, pero "pasaron cosas" y tras descartar la opción de postularse para la intendencia optó por buscar un nuevo período en la banca. Lo dicho, queda por resolver la estrategia del PRO de Ceferino Mondino, quien el viernes presidió la inauguración de la Casa PRO. El actual edil no está convencido de candidatearse para la Intendencia para evitar un mano a mano con Viotti que puede condicionar su carrera en el futuro pero sí tiene una lista propia para el Concejo.

Por el lado del PJ-Juntos Avancemos, hay dos oficialistas que intensificaron sus apariciones en redes sociales en eventos organizados por el Municipio, desde fiestas barriales hasta ferias de artesanos o de alimentos. Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación por un lado y Juan Senn, concejal, por el otro. Ambos encabezarían dos listas con respaldo del propio Castellano. Y podría haber una tercera por el sector de Busatto.

Oscar Gasparotti, esta vez cercano a los libertarios, sería otro de los actores de la escena política doméstica que animará las elecciones de concejales entre otros.

El próximo 10 de diciembre vence el mandato de los concejales Germán Bottero, Miguel Destéfanis, Brenda Vimo, Juan Senn y Lisandro Mársico. Hasta el año pasado, el único que tenía resuelto ir por un nuevo período era Senn. Y ahora se suman Mársico, que cambió de idea, y Bottero, al que tratan de convencer para que cambie su decisión.

Las PASO están previstas para el 16 de julio, para las cuales un mes antes comenzará la campaña, y las generales se realizarán el domingo 10 de septiembre. Siempre haciendo referencia a las elecciones provinciales, puesto que las nacionales para votar presidente, vice y 10 diputados por Santa Fe se llevarán a cabo el 13 de agosto (primarias) y el 22 de octubre (generales), en tanto que de haber segunda vuelta será el 19 de noviembre.