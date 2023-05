Sadir triunfó en Jujuy, Quintela en La Rioja y Passalacqua en Misiones

El candidato a gobernador de Jujuy por el Frente oficialista Cambia Jujuy, Carlos Sadir, delfín de Gerardo Morales, ganó ayer ampliamente las elecciones y se convirtió en el sucesor del radical Gerardo Morales, quien le brindó su apoyo. De acuerdo a los primeros resultados del escrutinio provisorio, Sadir (actual ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Morales) se impuso con el 49,21% de los votos, seguido por Rubén Rivarola del Partido Justicialista con el 21,18% y muy cerca completaba el podio Alejandro Vilca del Frente de Izquierda con el 13,71%.

En el cuarto lugar se ubicaba Juan Cardozo (Unidad por Jujuy) con el 6,96 por ciento, seguido por Cecilia Casasco (Vía + Libertarios) con el 3,35 por ciento, Rodolfo Tecchi (Frente Jujuy tiene Futuro) con el 3,19 por ciento, José Chocobar (Libres del Sur) con el 1,49 por ciento, e Iñaki Aldasoro (Política Obrera) con el 0,92 por ciento.

Con esta victoria, Morales consolida su liderazgo provincial y busca robustecer su precandidatura presidencial por el radicalismo.

La noche de festejos también dejó una fotografía del jefe de la UCR con otro presidenciable de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien quedó en evidencia la buena sintonía. "Jujuy ha superado lo más importante que era recuperar la paz, un clima de respeto y encuentros entre los jujeños, terminar con la violencia y la corrupción", destacó Morales en un acto posterior a la confirmación del triunfo.

"El pueblo jujeño ha ratificado el orden en el Estado, en las cuentas públicas. Hemos trabajado codo a codo y uno de los que ha trabajado es quien será gobernador", dijo en relación a Sadir. Acompañando a Morales y a Sadir, se encontraban en el escenario Rodríguez Larreta, el senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau, los diputados nacionales Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Emiliano Yacobitti y Ricardo Buryaile, el senador nacional Eduardo Costa, y el ex diputado y senador de Tucumán José Cano.

Rodríguez Larreta tomó la palabra luego de Morales y aseguró que el triunfo de Juntos por el Cambio es "un reconocimiento al trabajo" y a una muy buena gestión de gobierno". "Me siento muy identificado con esto. Yo también soy del hacer. Además, es un reconocimiento al orden. Podemos vivir en una Argentina en paz, bajando los decibeles, garantizando la legalidad", siguió el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio. Este triunfo es un paso que vamos a ir consolidando provincia por provincia. Es el camino de la transformación y lo vamos a ratificar en cada elección", concluyó Rodríguez Larreta, que también felicitó a Felipe Álvarez por la elección que hizo como candidato a la gobernación de La Rioja y de Martín Arjol en Misiones. Ambos quedaron en segundo lugar, muy lejos de lo obtenido por los oficialismos de dichas provincias.

"Se consolida una enorme victoria de Carlos Sadir, gobernador electo de Jujuy! Con este gran triunfo culmina la gestión transformadora de Gerardo Morales! Experiencia, compromiso y resultados. Adelante Radicales! Vamos Juntos por el Cambio!", festejó Negri en su cuenta de Twitter, antes de aparecer en la foto de los ganadores de la jornada electoral en Jujuy.





PASSALACQUA EN MISIONES

El oficialismo misionero conseguía este domingo una victoria aplastante y el gobernador electo de la provincia, Hugo Passalacqua, mientras celebraba con su vice, Lucas Lucas Romero Spinelli, se desmarcó de la contienda electoral nacional con una frase de José Gervasio Artigas: "Buenos Aires solo da amarguras".

El oficialismo misionero cosechaba el 65,19 por ciento de los votos con el 49,58 por ciento de las mesas escrutadas. Su inmediato competidor era Martín Arjol, de Juntos por el Cambio, con el 23,43 por ciento de los votos. En tercer lugar, se ubicaba Isaac Lenguazza, de Fuerza de Todos, con un 3,64 por ciento de los sufragios.

Passalacqua, festejó en el búnker del Frente Renovador de la Concordia, en la ciudad de Posadas. "Supimos hacer las cosas bien. Estamos en un período de renovación. Hay un traspasamiento a una nueva generación y eso es muy importante para la provincia. Él (Rovira) nos invitó a gente que era nadie. Así fue invitando a un montón de nadies, que se transformó en un 75 por ciento de personas que votaron", sostuvo Passalacqua.

El dirigente, que ya fue gobernador entre el 2015 y 2019, apuntó contra el poder central porteño y provincializó la elección: "No quiere que se interprete mal. Nunca quisimos una foto con nadie. Somos gente sencilla. No queremos que vengan de Buenos Aires porque es un municipio como Posadas".

En la misma línea, citó a Artigas y le agregó un sello propio al final de la frase: "Voy a citar a José Gervasio Artigas, con respeto a la gente de Buenos Aires. Somos un espacio misionerista y validado por el pueblo de Misiones. No por un 011 que te dice qué es lo que tenés que ser: Buenos Aires solo da amarguras y Misiones solo da felicidad".

Al comienzo de la conferencia de prensa, el ex gobernador Carlos Rovira, líder del espacio, reivindicó a la democracia, al "pueblo misionero" y agregó: "Esperábamos ese resultado".

Por su parte, el actual gobernador, Oscar Herrera Ahuad, llenó de elogios a Passalacqua: "Tienen un gobernador electo con todas las letras, que tiene la garantía de trabajo, gestión y resultado. Es una persona que entiende y conoce el Estado".



QUINTELA REELECTO

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se impuso en las elecciones provinciales y logró la reelección, con el objetivo de reformar la Constitución local para establecer, entre otros puntos, la Renta Básica Universal y la periodicidad de los mandatos de los jueces.

Con el 46,12% de las mesas escrutadas (440 de 954), el mandatario y candidato del Frente de Todos cosechaba el 45,49% y superaba al postulante de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, que obtenía el 32,88%.

Poco antes de la medianoche, el ganador de la contienda electoral remarcó que el Frente de Todos obtuvo un "triunfo contundente, importante" y celebró que "se recuperó la Capital". "En todos los departamentos ganó el Frente de Todos", destacó Quintela, quien envió un mensaje a sus contrincantes y señaló que "hicieron una elección prolija, sin ningún tipo de problemas".

Para celebrar el triunfo, el presidente Alberto Fernández viajará este lunes a La Rioja para encabezar una recorrida por obras viales junto a Quintela. "¡Felicitaciones querido gobernador Ricardo Quintela! Desde el Frente de Todos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente. Mañana estaré allí para seguir trabajando por cada riojana y riojano, es una gran alegría seguir unidos", tuiteó el jefe de Estado.

En tanto, La Libertad Avanza, cuyo candidato era Martín Menem - sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem-, quedaba en tercer lugar, con 15,87%, tras haber denunciado robo de boletas en su contra.

Por detrás, quedaban los postulantes del Frente de Izquierda, Carolina Goycochea, con el 1,01%; de Alianza Fuerza Liberal, Cristian Corzo, con el 0,47%; y del Frente La Rioja Puede, Mario Olmedo Frente, con el 0,44%.

Además de elegir al próximo mandatario provincial y su vice, en estas elecciones generales (en La Rioja no hay PASO) se definieron diputados provinciales en 11 departamentos; intendentes y viceintendentes y concejales en todos los departamentos.

Este domingo los riojanos también votaron a 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su Constitución provincial: en esa categoría, el Frente de Todos lograba el 56,31%, mientras que Juntos por el Cambio cosechaba el 34,67%.

En ese sentido, Quintela anticipó que la reforma de la Carta Magna se centrará en el "otorgamiento de derechos", como el establecimiento de la "Renta Básica Universal". Además, indicó que también apuntará a fijar la "periodicidad de los tres poderes del Estado provincial, incluido el Judicial". (NA)