Inflación: expectativa por el impacto de la escalada del dólar de abril en los precios

La inercia inflacionaria no da respiro y tras el récord de marzo, la disparada del dólar a mediados de abril le puso presión a la medición del cuarto mes del año, cuyo Índice de Precios al Consumidor (IPC) será a dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo viernes. La escalada de los dólares libres durante abril implica un condimento más para la creciente suba de precios que viene registrando el país.

Las consultoras privadas estiman que el alza del dólar blue de 71 pesos durante el mes pasado ya tuvo incidencia en las actualizaciones de valores en diferentes segmentos de la economía argentina. Desde el Gobierno anticipan que el dato de abril será más alto que el esperado.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió el pasado jueves durante la conferencia de prensa que "el impacto del dólar blue en el pequeño comercio y en la gente que vive el día a día puede haber derivado en remarcaciones que pueden hacer que se índice que venía a la baja no impacte de la misma manera que se esperaba que impacte".

Las proyecciones antes de la trepada del blue, reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), indicaban una inflación cercana al 6,3% para abril.

Con el escenario modificado, el mismo relevamiento publicado por el Banco Central en base a las previsiones de más de 40 consultoras, estima un 7,5% para el cuarto mes del año. Mientras que la inflación anual la ubican en 126,4%, es decir 16,4 puntos arriba del último pronóstico.

En cuanto al IPC Núcleo, sin tener en cuenta productos y servicios cuyos valores dependen de la época del año, el REM proyecta una variación mensual del 7,5% para abril, lo que implica un incremento de 1,2 puntos por encima del pronóstico de la encuesta previa.

El relevamiento mensual que realizan en ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) arrojó que la Canasta Básica Total (CBT) que incluye alimentos básicos, gastos esenciales en salud, educación, transporte, vestimentas, tarifas y sostenimiento de la vivienda, escaló en abril 6,70%.

En tanto, los productos de la Canasta Básica de Alimentos (CAB) se incrementaron en abril un 8,13%, para una familia de dos adultos y dos hijos pequeños, llegando a $91.347,30. Los rubros que más subieron fueron los de Almacén (9,65%) y Carnes (9.41%), mientras que las Frutas y Verduras treparon un 3,39%.

La consultora LCG estimó que la inflación de los alimentos de abril alcanzó el 9,5%. En el acumulado del mes, los aumentos más importantes se dieron en verduras (16%), carnes (10,5%), panificados (7,8%), lácteos y huevos (7,5%), comidas listas para llevar (5,6%), bebidas, (4,6%), aceites (3%) y frutas 2%.

El IPC que mide la Fundación Libertad y Progreso marcó un incremento del 7,2% mensual en abril, mientras que la consultora C&T registró una suba de la inflación del 7,6% en abril y Analytica la ubica entre el 7% y el 8%.

Un pronóstico aún más pesimista lo esgrimió el presidente de Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, asegurando que la inflación de abril podría estar en el orden de 12%, de acuerdo a las listas de precios que le llegaron luego de la estampida del dólar.

Las previsiones quedarán de lado el próximo viernes, cuando finalmente el INDEC devele el IPC del último mes, tras dar marcha atrás con la decisión de postergar la difusión de la medición para no interferir con el calendario electoral, ya que algunas provincias tienen elecciones el fin de semana que viene. (NA)