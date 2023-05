"Me pareció justa la victoria"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El delantero de River Miguel Borja, héroe del "Superclásico" con su gol agónico, señaló que la victoria de su equipo le pareció "justa". Además, habló sobre el penal que transformó en gol, sus nervios en dicho momento y sobre lo que se estaba jugando.

El futbolista colombiano, que le dio la victoria al "Millonario" con su agónico penal al minuto 47 del segundo tiempo, fue claro al referirse a quien mereció ganar este encuentro: "Me pareció justo la victoria de River. Si bien ellos en el primer tiempo no llegaron y en el segundo tampoco tuvieron pelotas claras de gol, nosotros tuvimos la de Solari que pegó en el palo y mismo acciones con las que los metimos a ellos en su campo. Yo creo que somos justos ganadores".

Además, el ex Junior de Barranquilla expresó las sensaciones que atravesó al ejecutar el penal: "Sabía lo que me estaba jugando, sabía en lo que estaba metido y trate de respirar profundo. Lo tenía claro que iba a definir ahí y, gracias a Dios, se pudo anotar".

"Es normal sentir un poco de presión. He pateado varias veces en momentos complicados y a uno se le viene a la mente todo eso.

Respire profundo, que es lo que siempre hago, la gloria a Dios porque se pudo anotar y es muy importante para nosotros" agregó el goleador de esta edición del "Superclásico" que, al ser consultado por el escándalo del final, declaró que "No sé qué pasó porque estaba festejando".