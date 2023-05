Iansa y Franetovich ganaron en TN

Gastón Iansa (Toyota Etios) consiguió ayer una emotiva victoria en la Clase 2 de Turismo Nacional conduciendo el auto del fallecido piloto cordobés Alex Conci en el autódromo "Ciudad de Concordia", de la provincia de Entre Ríos.

Iansa fue escoltado por Juan Pablo Pastori (Toyota Yaris) y Pablo Ortega (Gol (Trend), que acompañaron al ganador en el podio.

Los rafaelinos Cristian Vaira y Juan Ignacio Canela (ambos con Gol Trend) tuvieron un fin de semana complicado y no pudieron sumar al finalizar 21° y 24°, respectivamente.

En la Clase 3, en tanto, la definición fue polémica como consecuencia de un toque en la última curva de José Manuel Urcera contra Ever Franetovich (los dos con Ford Focus), que terminó con el rionegrino en el primer puesto, hasta que la posterior decisión de los comisarios deportivos le devolvió la victoria al piloto de Venado Tuerto.

Los resultados de las finales son los siguientes:



Clase 2 (15 vueltas): 1° Gastón Iansa (Toyota Etios), en 31m28s925; 2° Juan Pablo Pastori (Toyota Yaris) a 1s138; 3° Pablo Ortega (Gol Trend) a 2s466; 4° Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) a 5s304; 5° Alejandro Torrisi (Nissan March) a 7s743; 6° Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) a 8s309; 7° Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) a 9s201M 8° Martín Blasig (Toyota Etios) a 15s784; 9° Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) a 16s786; 10° Thomas Pozner (Peugeot 208) a 17s627... 21° Cristian Vaira (Gol Trend) a 34s612... 24° Juan Ignacio Canela (Gol Trend) a 37s068.



Clase 3 (18 vueltas): 1° Ever Franetovich (Ford Focus), en 40m48s132; 2° José Manuel Urcera (Ford Focus) a 8 milésimas; 3° Gastón Iansa (Ford Focus) a 334; 4° Julián Santero (Toyota Corolla) a 2s385; 5° Facundo Chapur (Ford Focus) a 2s682; 6° Leonel Pernía (Ford Focus) a 3s267; 7° Matías Cohen (Ford Focus) a 6s536; 8° Antonino García (Toyota Corolla) a 7s254; 9° Leandro Carducci (Ford Focus) a 7s529 y 10° Ricardo Risatti (Ford Focus) a 7s868.