Caída de Unión de Sunchales

Unión de Sunchales visitó ayer a Defensores de Pronunciamiento en el cierre de la primera ronda de la Zona C del Federal A y cayó 1 a 0 y de esta forma el DEPRO consiguió su primera alegría en la temporada. El tanto para la victoria del elenco de Entre Ríos fue anotado por Robles, a los 9 minutos del primer tiempo.

En la próxima fecha Unión volverá a ser visitante, en dicha oportunidad, ante El Linqueño, de Lincoln, en el inicio de la segunda rueda.

OTROS PARTIDOS. Defensores de Villa Ramallo 0 vs Sp. Belgrano San Francisco 2, Sportivo Las Parejas 3 vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay 0; El Linqueño 0 vs. Douglas Haig de Pergamino 2.



POSICIONES: Douglas Haig 19, puntos; Sp. Las Parejas 18; El Linqueño 15; Sp. Belgrano 13; Independiente Chivilcoy 11; Unión de Sunchales 8; Gimnasia CDU 8; Pronunciamiento 5; Defensores de Villa Ramallo 3.