9 de Julio empató de local y sigue sin poder levantar

Lo positivo es que no perdió. Que cortó la racha de tres derrotas en fila. Se terminó la primera rueda del torneo Federal A, en su zona D, y 9 de Julio sigue en deuda, a pesar de la 'leve' mejoría que pudo haber mostrado en la tarde de ayer en el Germán Soltermam.

Por la novena fecha, recibió a Sol de América de Formosa y terminó dividiendo puntos: fue 1 a 1, en un encuentro que comenzó perdiendo.



El elenco formoseño abrió el marcador en el amanecer del partido gracias al tanto anotado por Axel Medina Aguayo, a los 9 minutos de la primera parte. Corrían los 39 y el León encontró el empate por intermedio de Wilson Ruíz Díaz.



Con esta igualdad, el conjunto ‘Juliense’ llegó a los 4 puntos en la tabla y sigue en el último lugar. Sol de América, por su parte, con 14, se mantiene como escolta del líder, Sarmiento de Resistencia (15).



La primera clara para el 9 llegó por intermedio de Sebastián Acuña, con un buen remate de media distancia que se estrelló en el travesaño. Unos minutos después iba a llegar el gol para el León. Agustín Costamagna merodeaba el área rival y abrió para el ingreso por la derecha de Wilson Ruíz Díaz, que con un remate cruzado pudo vencer al arquero rival y poner el 1 a 1.



Sobre el final del primer tiempo Ibáñez tuvo una clara pero el arquero Flores se la desvió al córner.

Ya en el segundo tiempo, el elenco rafaelino, intentó por todos los medios. Agustín Costamagna, tuvo una situación clara pero su remate se fue desviado. Con más ganas que ideas el León fue en busca del segundo gol pero no lo consiguió.



Si bien el elenco que conduce Maximiliano Barbero no tuvo una buena primera rueda, la imagen que terminó dejando ayer, principalmente por lo realizado en el complemento, ilusiona para lo que viene. En la próxima fecha 9 de Julio quedará libre y luego recibirá a Central Norte de Salta.

Al torneo aún le queda muchísimo camino por recorrer y el 9 ya conoció el paño. A barajar y dar de nuevo.



LOS OTROS ENCUENTROS. Sarmiento de Resistencia 0 vs Juventud Antoniana de Salta 1; San Martín de Formosa 2 vs Crucero del Norte 0; Central Norte de Salta 3 vs Boca Unidos de Corrientes 0. Libre: Gimnasia y Tiro.



PRÓXIMA FECHA (10º): Crucero del Norte vs Sol de América, Sarmiento (R) vs Boca Unidos, San Martín (F) vs Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro Salta vs Crucero del Norte. Libre: 9 de Julio



Las formaciones y sintesis del encuentro:



9 DE JULIO: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Díaz y Alex Salcedo; Brian Peralta y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



SOL DE AMÉRICA: Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Julio López, Ezequiel Neira y Marcelo Rolón; José Romero, Renzo Riquelme, Mariano Mendoza y Axel Medina; y Maximiliano Osurak. DT: Marcelo Bonetto.



Goles en el primer tiempo: 8m Axel Medina (S) y 39m Wilson Ruiz Díaz(9).



Cambios: ST 17m Tiago Peñalba y Leonardo Monroy por Vera y Costamagna (9), 22m Roman Bravo por Ruiz Díaz (9), 32m Agustín López y Augusto Baldasarre por Peralta e Ibáñez (9).



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María).

Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Marcos David Guzmán (Pascanas).

Cuarto Árbitro: Matías Ezequiel Balmaceda (Río Tercero).