La jornada extendida en la primaria será progresiva

El ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc, aclaró durante la semana, por LT9, que la extensión horaria en la escuela primarias de las grandes ciudades se aplicará de forma progresiva y que los directores tendrán tres meses para ejecución. En diálogo con Primera Mañana, el funcionario recordó que el año pasado se había firmado el convenio con el ministerio de Educación de la Nación y que ahora se volvió a rubricar un acuerdo para su implementación definitiva. “La implementación de la jornada extendida en todas las escuelas de la Provincia de Santa Fe será progresiva, universal y participativa. Se empezó en septiembre y octubre del año pasado con las primeras 679 escuelas. Entre diciembre y marzo se sumaron otras 200 escuelas más y finalmente ahora se firmó el convenio por casi aproximadamente 559 escuelas que es el grueso de las escuelas estatales faltantes”, añadió Debloc.

El ministro explicó cómo será el proceso para convocar y ofrecer estas horas de clase a las escuelas faltantes. “El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe toma el mes de mayo, junio y julio para que progresivamente desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista pedagógico se vayan dando todas las condiciones, la búsqueda de los docentes, la generación del ID correspondiente, la carga en el sistema, la formación y actualización de los docentes que van a tomar estas horas. Es decir, los directores están convocando a los docentes de su escuela que son ya maestros y maestras de la escuela, estarían dispuestos a tomar alguna de las cinco horas que se habilitan por día para la jornada escolar”, indicó.

Debloc aseveró que “el convenio rige a partir del pasado 2 de mayo, pero esto es progresivo. El ministerio se toma tres meses, ¿Por qué se lo toma? Porque por toda la ingeniería que te conté, que es muy artesanal, escuela por escuela, se toma mayo, junio, y julio, de tal manera que todas las escuelas en estos tres meses están encubiertas por la jornada extendida, cada grado de cada escuela. Si vos tenés tres primeros, cuatro segundos, cuatro quintos. Es un trabajo bastante importante que tiene que hacer el equipo directivo. Por eso también hay un suplemento para el director, además de las horas pagas para los docentes que toman las horas”.

Por último, el ministro precisó que se implementará el programa en las escuelas primarias de las grandes ciudades. “El año pasado comenzamos con la ruralidad porque son escuelas más chicas, tienen menos personal, generalmente la matrícula es menor, no usan el edificio para otras instituciones. Cuando después empezamos con los pequeños pueblos, donde ya hay tres o cuatro escuelas, y hay dos o tres de esas escuelas que son primarias, se elevó un poquito más la complejidad, y este año empezamos con las escuelas más grandes, es decir, que están generalmente en las grandes ciudades”, concluyó el funcionario.

Cabe recordar que teniendo en cuenta los anuncios y más allá de estas declaraciones de Debloc, el Plan 25 debió iniciarse el 2 de mayo en las escuelas primarias rafaelinas. El gobierno de Santa Fe había comunicado durante los últimos días que a partir del 2 de mayo las escuelas primarias de la gestión estatal de la provincia de Santa Fe iban a sumar una hora de clase más por día. De hecho, durante la semana pasada, el ministro de Educación, Víctor Debloc, junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, habían firmado el convenio para que se lleve a cabo esta extensión horaria a partir del pasado martes. Pero luego de algunas gestiones llevadas a cabo por este Diario, los docentes de los establecimientos primarios rafaelinos argumentaron que en la ciudad aún no se puso implementar, hasta el momento, la hora más de clase debido a que aún no se cuenta en las escuelas con el sistema de identificación para cargar las horas que se trabajan. En Santa Fe, un total de 1.387 escuelas deberían haber tenido, a partir del primer día hábil de mayo, un mínimo de 25 horas semanales de clase, entre las que suman una hora más de clase por día y las que tienen jornada extendida o completa. Es que en dicho convenio quedó establecido que las secciones de jornada simple de 565 escuelas santafesinas pasarían a tener una hora adicional de clase, las que se suman a otras 822 que habían comenzado su implementación el año pasado.