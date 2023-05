El Tribunal Electoral decide si votan jóvenes de 16 y 17 años

Con vistas a las futuras elecciones primarias y generales de cargos provinciales, el Tribunal Electoral de Santa Fe tiene que resolver en los próximos días un planteo que solicita que los chicos de 16 y 17 años puedan participar de los comicios y así poder elegir también, libremente, a sus nuevas autoridades. El planteo tiene que ver con que nuestra provincia es la única que no habilitó el voto joven desde que se lo implementó en 2012 cuando el Congreso de la Nación modificó la Ley de Ciudadanía para permitirlo a partir de los 16.

De esta forma, los jóvenes santafesinos pueden votar en las elecciones nacionales a presidente y/o legisladores, pero no pueden elegir a su gobernador, legisladores provinciales, ni autoridades municipales y comunales.

De acuerdo a lo consignado por el portal web de LT 10, la solicitud fue planteada por los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del partido Igualdad, al presidente del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta. El actual presidente de la Corte Suprema provincial trasladó el requerimiento al procurador Jorge Barraguirre. La definición podría darse durante la semana próxima. En el caso de que el planteo sea atendido unos 60 mil votantes comprendidos en esa franja de edad quedarían, según los solicitantes, habilitados a pasar por las urnas. Un punto paradojal es que en Santa Fe los jóvenes de 16 años sí están habilitados para votar cargos nacionales como presidente pero no pueden elegir gobernador, intendente, diputados provinciales, concejales o jefes comunales. La Constitución provincial no prevé esa edad para sufragar pero las leyes nacionales sí.

En un texto de dos páginas, los diputados de Igualdad le pidieron al titular del Tribunal Electoral "que arbitre las medidas necesarias para que cese la discriminación a la que son objetos los electores de 16 y 17 años en la Provincia de Santa Fe". Donnet y Giustiniani indican que a la fecha "nuestra provincia es la única del país que no habilita el voto joven en las categorías provinciales, lo cual constituye una clara violación a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley nacional 346 de Ciudadanía y los derechos de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa es concordante con una posición similar que el gobernador Omar Perotti hizo al habilitar las sesiones ordinarias hace seis días en la Legislatura cuando anunció que enviaría un proyecto de ley para habilitar el llamado voto joven.

Los diputados que impulsan el recurso dicen que desde 2012, a partir de la aprobación de la ley nacional, las provincias argentinas han ido adecuando sus normas para incorporar a los electores de entre 16 y 18 años en los cuerpos electorales provinciales para las elecciones de cargos locales o incluso los han incorporado al padrón por aplicación de la ley nacional. En la Legislatura provincial, hay proyectos para implementan el voto joven de Giustiniani, Paola Bravo, Oscar Martínez y Carlos del Frade.



DISPAR

Un estudio del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) indicó que la participación de los jóvenes de 16 y 17 años fue dispar desde que fueron habilitados a votar. El informe destacó que "en los circuitos electorales con un nivel socioeconómico alto, la participación electoral de los jóvenes de 16 y 17 años es más alta. Y en los circuitos con un nivel socioeconómico bajo, la inclusión de este grupo también es alta, puesto que allí se encuentra una mayor cantidad de votantes jóvenes, al margen de que su participación sea menor".



PROVINCIA "DESCOLGADA"

"Somos la única provincia que ha quedado descolgada de esta inclusión de derechos", había señalado en diciembre del año pasado Miguel Rabbia, senador por el departamento Rosario. El legislador, entrevistado por UNO Santa Fe, consideró que "los representantes de cercanía a veces son los que uno más conoce, sobre todo en localidades pequeñas. Es un derecho básico". "Creo que hace falta un empuje, para nosotros que esto se haya incluido en extraordinarias es una oportunidad para seguir insistiendo en este sentido, y mi voto en esta cuestión está cantado desde siempre, además es el voto de Marcelo Lewandowski. Él está convencido de la actividad de los jóvenes en política" dijo Rabbia. Por último, Rabbia manifestó que "no es necesario modificar la Constitución para sacar el voto joven".

En tanto, el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, de Juntos por el Cambio, explicó, acerca de que Santa Fe sea la única provincia que aún no cuenta con el Voto Joven, de que "Santa Fe es una provincia muy consolidada económica y financieramente, tiene más arraigadas las tradiciones, no sale rápidamente a acoplarse a las situaciones del momento. Somos una provincia seria, que no reaccionamos rápidamente al cambio, tomamos más tiempo para las decisiones y eso nos consolida en algunos aspectos". "Es un tema que ha llegado en este tiempo y madurado, y está bien que así sea. Ojalá lleguemos a tiempo para que los jóvenes de entre 16 y 18 puedan votar", concluyó Rasetto.