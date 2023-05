Estar preso sin estar preso

Por Alicia Riberi

Muchas veces vivimos la vida sin pensar en el otro, como si estuviéramos solos en el mundo y eso a la larga tiene consecuencias. Todos somos hijos de Dios y debemos consideraros hermanos. Hay gente que vive presa de sus propios miedos y no advierte que la vida es una lucha constante por defender valores, principios que nos ayudan a crecer. Que borra esos principios y valores?...el amor al poder, al dinero, el odio, la sed de venganza.

Cuanta gente está presa? Algunos, muchos, todos. Todas las personas nacimos libres, como Dios no hizo, capaces de elegir nuestro propio proyecto de vida y sin embargo a veces elegimos mal y nos sometemos a personas o situaciones que al final nos destruyen.

Por qué presos sin estar presos?. Muchos seres humanos se encuentran cautivos por el afán de tener más y más- plata, poder, espacios…-y siempre al final de sus vidas advierten lo inútil de su lucha.

Presos del poder que los hace inmunes en esta vida, políticos, dueños de grandes fortunas, jueces, fiscales, personas de a pie cargadas de odio y sed de venganza y avanzan destruyendo y sin importarles a quién, ni cómo. Pobres ilusos que creen que nunca les tocará perder y en realidad todos en esta vida rendimos cuentas por nuestros múltiples errores.

Nuestros viejos queridos están presos de un poder que no piensa en todo lo que trabajaron en sus vidas y hoy los dejan abandonados y cuántos se matan por la desesperación. Niños que deambulan por las calles cuando deberían tener un hogar decente, la posibilidad de estudiar y construir un futuro y muchos delinquen porque no le encuentran sentido a nada.

Presos inocentes por una ideología que se metió en la justicia, que es ciega y no le interesa robarle la vida a cualquiera como si sus vidas fueran de su propiedad. Cómo puede alguien robarle el don más preciado a un ser humano, que es la libertad, como si no fuera nada, se creen impunes y hoy puede que lo sean, pero hay una justicia superior, que les hará ver sus propias miserias. A veces me pregunto cómo pueden mirar a sus hijos a la cara, a sus nietos, a sus sobrinos y olvidarse que la vida puede acabar con nosotros en cualquier momento. Nadie la tiene comprada. Hay niños que deben estar separados de sus padres por la perversión de un sistema que devora todo lo que hay su paso, pero eso no es gratis.

Hay muchos presos inocentes que están más libres que quien los puso ahí adentro, porque una conciencia tranquila se observa en los ojos. Quién destruye con maldad, recogerá lo que hizo y cómo se excusará ante el Todopoderoso?

En la vida se está preso de muchas maneras y lo terrible es no advertirlo, porque cuando lo hacen, es tarde. Dice la Biblia:…El Espíritu nos dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos renegarán de la Fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán los hombres mentirosos que tiene su conciencia marcada con la señal de los infames…Timoteo 4- 1,2-

Soy una madre presa del dolor por tener preso a un hijo inocente, por ser ignorada por la justicia, quién cometió actos humillantes hacia mí, pero estoy libre también por el amor de Dios que es grande y siempre confío en su palabra: Soy camino, verdad y vida, esto lo dijo el mismo Jesús y yo le creo.

Busquen se libres, con la verdad, la generosidad, la humildad y descubrirán, que es mejor terminar nuestra vida de la mano de Jesús a ser unos cobardes y terminarla solos en el fuego del propio infierno.

Hay presos más libres, que los hombres y mujeres que se creen libres y están presos de tantas cosas efímeras que los llevarán a la perdición.

Que Dios los bendiga y les permita advertir lo verdaderamente importante en esta vida terrenal tan corta.