Estelares brilló en la noche de Rafaela

El Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” vibró con Estelares en la fiesta del Boleto Educativo Gratuito. Una multitud colmó las instalaciones y le puso calor a una fresca noche de otoño con la música de la banda encabezada por Manuel Juan Moretti.

Fue una gran tarde noche de música porque además, en el Escenario Móvil montado sobre avenida Roque Sáenz Peña, tocaron Te Suena, La Quinta, 5 Monos con todos sus clásicos del rock nacional y DJ Franco Valciukas. También se pudieron disfrutar de los puestos de artesanas y artesanos y los distintos servicios gastronómicos.

Jóvenes y no tan jóvenes cantaron los clásicos de Estelares mientras un numeroso y entusiasta grupo saltaban al ritmo de una banda que, sin duda, está entre las mejores del país y en su madurez absoluta con sus 30 años de existencia, conformada principalmente por "chicos de Junín".

"Un día perfecto" empoderó a los chicos que detrás de las vallas ponían todas sus energías al servicio del show, quizás a modo de complemento de unos Estelares más estelares que nunca y que se entregaron con aplausos mutuos para los rafaelinos y para muchos que llegaron desde localidades vecinas. "Ella dijo", cosechó grandes aplausos mientras que "Cristal" y "Rimbaud" levantaron al público, que a esa altura había cambiado el mate de la tardecita por el fernet en jarra compartida.

En el final, "Es el amor" y "El corazón sobre todo" llevaron al recital lo más arriba posible, en lo que fue una excelente para celebrar el encuentro y la vida misma.

“Rafaela no tiene las bondades que puede tener otra zona turística como río, mar, montaña o nieve, pero tiene la enorme voluntad de su gente de organizar eventos”; remarcó el intendente, Luis Castellano, quien se acercó a disfrutar de las distintas bandas y a saludar muy especialmente a Estelares.

“Lo hemos visto con la Expo Rural, la Fiesta de las Culturas, la Semana de la Velocidad, la organización del fútbol infantil. También lo hemos visto con el Festival de Teatro. Todo esto genera movimiento económico y alternativas recreativas para la gente”, además de tener durante varios fines de semana la capacidad hotelera completa y los restaurantes con un alto nivel de ocupación, sumando las ventas que realizan comercios de otros rubros”, agregó Castellano.

En este contexto, el titular del Ejecutivo Municipal consideró que “este tipo de recitales, que moviliza gente de la región es muy importante para la ciudad. Y seguiremos apostando por una Rafaela como ciudad turística de eventos”, finalizó el Intendente antes del recital de Estelares.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, sostuvo que “desde el municipio tenemos la intención de acercar propuestas que sean accesibles para todos los públicos. En ese sentido, la gratuidad es un factor importante, sobre todo en estas épocas”.



EL BOLETO

El Gobierno provincial ya realizó recitales en Rosario, Santa Fe y otras ciudades para promover el Boleto Educativo Gratuito (BEG), una política pública propiciada por el gobernador Omar Perotti, la cual al día de hoy, ya suma 275 mil inscriptos para el ciclo 2023. El 80 por ciento son estudiantes, jóvenes de toda la Provincia. Por eso, estos encuentros ayudan a fomentar la participación juvenil y a generar espacios de encuentro y de formación de redes.

En este plano, llegó a nuestra ciudad Estelares, banda formada en La Plata en 1994 -con gente de Junín que fue a estudiar a esa ciudad- tiene una nutrida discografía y pasó por los escenarios más importantes de nuestro país.

Luego de numerosos discos que fueron éxito a nivel nacional e internacional, la banda redobló la apuesta y sorprendió con nuevas canciones. Posterior al éxito de “Las Lunas”, su disco publicado en el año 2019, editó “Un Mar de Soles Rojos” y fue publicado en el año 2022. El sencillo cuenta con 11 canciones, cómo “Loco”, “Encantan” junto a Enjambre, “Tiempos Dorados” y “Padre”, entre otros.

Estelares se proclama como una banda que no para de crecer. El grupo recorrió numerosos lugares en este último tiempo. La banda está viviendo un gran momento. Contaron con un comienzo de año muy prometedor, donde participaron en grandes fiestas, fueron protagonistas en festivales destacados en nuestro país, tuvieron su presentación en Baradero Rock y ahora se encuentran palpitando lo que será su gira latinoamericana.