Las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy elegirán a su próximo gobernador

Las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy tendrán este domingo elecciones de gobernador, legisladores provinciales e intendentes, mientras que en el caso de las dos últimas también se votará convencionales constituyentes para reformar sus respectivas constituciones.

Luego de los tres comicios provinciales que se desarrollarán este domingo -que representan poco más del 5% del padrón nacional-, el domingo 14 será el turno de La Pampa, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego, todos distritos que convocaron a comicios separados del cronograma electoral nacional, que prevé las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el 13 de agosto y el 22 de octubre las generales.



JUJUY

La provincia de Jujuy elegirá hoy a su próximo gobernador y, con el actual mandatario Gerardo Morales sin reelección, el oficialismo estará representado por su ministro de Hacienda, Carlos Sadir, junto a Alberto Bernis.

Una victoria de Cambia Jujuy le servirá a Morales para darle impulso a su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Además, contará como el primer triunfo del frente opositor en el conteo de provincias que desdoblaron sus fechas de la nacional.

Este domingo el peronismo estará representado con el sello Frente Justicialista y compite con el binomio Rubén Rivarola- Carolina Moisés al frente.

Los jujeños, además de gobernador y vice, elegirán 24 diputados provinciales y 10 suplentes y 48 convencionales constituyentes y 10 suplentes, que reformarán parcialmente la Carta Magna de la provincia. También consagrarán a 27 intendentes y autoridades municipales de los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, San Pedro, Palpalá, El Carmen, San Antonio, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Valle Grande, Santa Bárbara, Cochinoca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Susques.

Alrededor de 590 mil personas están habilitadas para votar en toda la provincia norteña y deberán hacerlo con los documentos válidos, es decir el DNI registrado en el padrón o un ejemplar subsiguiente, ya que el DNI digital no es válido para poder emitir el sufragio.

Las otras cinco alternativas que buscarán la Gobernación son las encabezadas por Alejandro Vilca (FIT); Rodolfo Tecchi (Jujuy Tiene Futuro), Juan Cardozo (Unidad por Jujuy), Iñaki Aldaroso (Política Obrera) y Cecilia García Casasco (VÍA + Libertarios).

Los jujeños deberán volver a ir a las urnas para los comicios nacionales, es decir en agosto (PASO) y en octubre (generales), en la votación que definirán al próximo Presidente y vice del país, como también a los diputados nacionales por esa provincia.



MISIONES

Casi un millón de ciudadanos de la provincia de Misiones elegirán gobernador y vice, además de legisladores y autoridades municipales, y el Frente Renovador de la Concordia asoma como favorito a retener el poder, apostando otra vez con la candidatura de Hugo Passalacqua, quien ya fue mandatario provincial entre 2015 y 2019.

El ex gobernador estará acompañado en la fórmula por su actual par en la Cámara de Diputados de Misiones Lucas Romero Spinelli.

El oficialismo provincial apuesta todo en la lista de diputados, que será encabezada por el actual mandatario, Oscar Herrera Ahuad, seguido por la actual legisladora Anazul Centeno, y por Carlos Rovira, actual presidente de la Cámara de Diputados y conductor político de la Renovación. .

En la oposición aparece como principal competidor la alianza Cambiemos, que llevará al binomio conformado por el radical Martín Alfredo Arjol y la macrista Natalia Gabriela Dorper para gobernador y vice. Para la Cámara de Diputados, encabeza la lista Pedro Ramón Puerta, hijo de Ramón Puerta.

En representación del Frente de Todos, irán el abogado Isaac Lenguaza, del partido Agrario y Social, como candidato a gobernador, y el hoy diputado kirchnerista Santiago Mansilla, como su compañero de fórmula.

En la lista de diputados provinciales el primer candidato es Cristian Gabriel Castro, seguido por la directora ejecutiva del Pami en Misiones, Marcela Irene Crechuska, y Víctor Alfredo Rosenfeld, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo.

El Frente Amplio lleva como candidata a gobernadora a la ultracristinista Julia Perié, acompañada por el aspirante a vice Aurelio Torrez.

El partido de la Integración y Militancia, que en principio iba a llevar al empresario Abel Motte como candidato a gobernador, finalmente cobijará a los candidatos del partido de Javier Milei: la candidata a gobernadora será Ninfa Alvarenga, que estará acompañada en la fórmula por Julio César Peralta.

El Partido Obrero, por su parte llevará como candidata a gobernadora a Lorenza Virginia Villanueva, mientras que Eduardo Demetrio Cantero completará el binomio. Por último, el Partido Demócrata llevará como candidatos a gobernador y vice a Jorge Pelinski y Marilene Esmeralda.

Además de elegir gobernador y vice, Misiones pondrá en juego los cargos de intendentes y concejales de los 78 municipios, 20 diputados provinciales titulares y siete diputados provinciales suplentes.



LA RIOJA

La provincia de La Rioja acudirá a las urnas para elegir gobernador y vice, entre otros cargos, en una jornada en la que el gobernador Ricardo Quintela busca la reelección por el Frente de Todos. El mandatario de la provincia cordillerana está acompañado en la fórmula por la diputada provincial Teresita Madera, en tanto que del lado de enfrente encontrará al binomio de Juntos por el Cambio conformado por el diputado nacional Felipe Álvarez y el viceintendente de la capital riojana, Guillermo Galván, como candidatos a gobernador y vice, respectivamente.

Con el objetivo de crecer y convertirse en una referencia política en la provincia del noroeste, se encuentra la propuesta de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, que llevará como candidato a gobernador a Martín Menem -sobrino del fallecido ex presidente Carlos Menem- y a Carolina Moreno como vice.

En tanto, habrá otro espacio de derecha liberal en competencia con el sello Alianza Fuerza Liberal que tendrá como postulantes a Cristián Corzo y Edgardo Escobar a gobernador y vice.

La grilla se completa con la fórmula del Frente de Izquierda, encabezada por Carolina Goycochea y secundada por Domingo Vedia, y por último el Frente La Rioja, con Mario Olmedo y José Dum como candidatos a gobernador y vice, respectivamente.

Además de elegir al próximo mandatario provincial y su vice, en las próximas elecciones generales (en La Rioja no hay PASO) se definirán diputados provinciales en 11 departamentos; intendentes y viceintendentes y concejales en todos los departamentos.

Este domingo los riojanos -el padrón está integrado por 302 mil personas- también votarán a 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su Constitución provincial.

Un foco importante de atención estará puesto en lo que suceda en la votación a intendente de la capital provincial, que actualmente está en manos de la Unión Cívica Radical. El radicalismo buscará retener el control de la intendencia con la candidatura a la reelección de Inés Brizuela y Doria, que irá acompañada de su actual secretario general, Nahuel Pérez Schoeters.

En tanto, el peronismo intentará arrebatarle al partido centenario la capital riojana con la candidatura de Armando Molina, quien hoy es secretario de la Gobernación y será acompañado en la boleta por Mónica Díaz D´Albano, como candidata a vice. (NA-Télam)