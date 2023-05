Siniestros viales en la ciudad: dos fueron a una cuadra y misma hora

En el mediodía de ayer, una mujer se comunicó con la Guardia Urbana (GUR), informando que sufrió un accidente de tránsito en intersección de calle Sarmiento y Bv. Guillermo Lehmann -esquina semaforizada-.

Al llegar la Guardia Urbana verificaron que no había lesionados. Una de las partes sería un automóvil Peugeot Partner color blanco, el cual se habría dado a la fuga por Bv. Guillermo Lehmann hacia el norte.

En cuanto a la otra parte sería un automóvil Citroën C3 conducido por Analía R., de 50 años de edad, domiciliada en un tramo de Bv. Guillermo Lehmann.

Tras tomar conocimiento el Centro de Monitoreo Urbano (CEMU) se hizo presente un móvil policial en el lugar.



EN MORENO Y

BV. LEHMANN

Exactamente a la misma hora del suceso vial narrado anteriormente, y a sólo una cuadra de distancia, un móvil de la Guardia Urbana alertó sobre un accidente de tránsito del que formaron parte una motocicleta y un automóvil.

El mismo se produjo en intersección de calle Moreno y Bv. Guillermo Lehmann, el cual dejó como saldo una mujer lesionada.

Fueron partes una motocicleta Honda Biz 110 c.c., conducida por Lucía P., de 32 años de edad, domiciliada en calle Gálvez, y por la otra parte un automóvil Chevrolet, conducido por Ivana P., de 46 años, domiciliada en calle P. Zurbriggen.

Se hicieron presentes un móvil policial, otro de Protección Vial, y pasados 25 minutos del accidente, se dejó sin efecto al personal de SIES 107, ya que la motociclista lesionada solicitó retirarse por sus propios medios al Hospital.



BV. SANTA FE Y LINIERS:

ALCOHOLEMIA Y GRESCA

A la 1.15 de la jornada de la víspera una mujer dio aviso a personal de la Guardia Urbana (GUR), que en intersección de Bv. Santa Fe y calle Liniers -esquina semaforizada- había ocurrido un accidente de tránsito entre dos automóviles.

Al llegar el móvil de la GUR al lugar, confirmaron la especie y dieron aviso a Protección Vial ya que las partes estaban obstaculizando el tránsito, además que una de las partes involucradas estaba con una crisis nerviosa. Rápidamente llegó también al lugar un móvil policial.

Fueron partes un automóvil Volkswagen Vento conducido por Patricia G. de 37 años domiciliada en calle Rosario -que fue atendida en el lugar por SIES 107-, quien iba acompañada por Claudia M. de 43 años, domiciliada en calle Aguado; Vanina L. domiciliada en calle Soldano; y Emilse C. domiciliada en calle Pascual Brusco.

La otra parte se trató de un automóvil Peugeot 408 conducido por Flavia R. de 33 años, domiciliada en Bv. Roca, a quien se le realizó un control de alcoholemia dando como resultado 1,70 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre, siendo lo permitido a particulares un máximo de 0,5 g/l).

A las 2.20 -una hora después del siniestro- la GUR pidió la presencia de una ambulancia de SIES 107 ya que se habría producido una gresca entre las partes involucradas y una mujer se encontraba descompensada.

Llegado el 107 atendió en el lugar a Patricia G. y sus acompañantes, mientras que personal de Protección Vial retuvo el vehículo Peugeot 408.



C. DE ESPERANZA

Y EDISON

A las 5.20 de la mañana de ayer un hombre informó a la GUR que en calle Ciudad de Esperanza y Edison se produjo un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar la Guardia Urbana, un móvil policial ya se encontraba en la escena del hecho, quien dio aviso a SIES 107.

Habría sido única parte una motocicleta 110 c.c. (no se visualizó marca, ni modelo, ni dominio), cuyo conductor se trataría de Bruno P. -único dato ya que no portaba su identificación-.

Finalmente el joven fue trasladado por una ambulancia de SIES 107.



AV. PODIO Y

JUAN B. JUSTO

A las 16.20 de ayer se tuvo conocimiento sobre un accidente de tránsito en intersección de Av. Antonio Podio y calle Juan B. Justo.

Al llegar el móvil de la GUR al lugar se encontró con móviles policiales ya presentes en el lugar del suceso, donde se encontraba una mujer de 41 años de edad que estaba sufriendo un ataque de epilepsia a la espera de una ambulancia de SIES 107.

Formaron parte del incidente vial una camioneta Toyota Hilux, conducida por Raúl Ch. de 64 años de edad, domiciliado en calle Avellaneda; y por la otra parte un utilitario Citroën Berlingo, conducido por Jorge C. de 48 años, quien iba acompañado de Lorena M. de 41 años, ambos con domicilio en calle Don Orione de esta ciudad. Finalmente SIES 107, atendió en el lugar a la mujer de 41 años.