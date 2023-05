River y Boca, en una nueva edición en el suplerclásico

BUENOS AIRES, 7 (NA) -- El líder de la Liga Profesional, River, recibirá este domingo a un Boca en alza en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que se disputará en el Estadio Monumental y que estará plagado de condimentos.

El encuentro comenzará a las 17:30, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera, que dirigirá su tercer Superclásico consecutivo, estará secundado en el VAR por el rafaelino Silvio Trucco, y contará con la televisación en directo de ESPN Premium y TNT Sports.

River viene de sufrir un papelón en Brasil tras caer por goleada ante Fluminense 5 a 1, y por ello, el actual líder de la Liga Profesional deberá dar vuelta rápidamente la página para no ceder terreno en su dominio local y quedar con la victoria en un encuentro que puede comenzar a definir su suerte.

En cuanto al Superclásico ante Boca, el entrenador Martín Demichelis no podrá contar con José Paradela, quien fue parte del equipo alternativo que jugó en el empate ante Atlético Tucumán y se hizo expulsar de forma infantil por protestas desmedidas, por lo tanto deberá purgar su fecha de suspensión.

Con lo que refiere al armado del equipo, el técnico mantiene una duda en la zaga central, ya que analiza si Emanuel Mammana o Paulo Díaz acompañarán a Leandro González Pirez. Además, Nicolás De La Cruz abandonaría la titularidad y en su lugar ingresaría Pablo Solari, quien le daría más poderío ofensivo al equipo.

Por su parte, Boca llega a este compromiso tras el valioso triunfo ante Colo Colo por 2 a 0 en tierras chilenas que lo afianzó en la lo más alto del Grupo F de la Copa Libertadores.

Tras la sólida victoria, todo parece indicar que el entrenador Jorge Almirón mantendrá la base del equipo frente al "Millonario", aunque no podrá repetirlo completamente por la suspensión de Martín Payero.

El técnico tendrá que hacer un cambio obligado por la expulsión del mediocampista frente a Racing y analiza las distintas opciones para reemplazarlo.

Aunque aún no lo definió, son tres los que corren con más fuerza por estas horas: Cristian Medina, Ezequiel "Equi" Fernández y Diego González, cada uno con características distintas, fueron seguidos de cerca e incluso tuvieron indicaciones del técnico en la semana.



OTROS PARTIDOS. 14hs Rosario Central vs Platense, 21hs Tigre vs Newell's, 21hs Estudiantes vs Vélez. Lunes: 15.30hs Arsenal vs Gimnasia, 17hs San Lorenzo vs Defensa y Justicia, 19.30hs Racing vs Talleres, 21.30hs Central Córdoba vs Sarmiento.



Las probables formaciones:



River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Emanuel Mammana, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Pablo Solari o Nicolás De La Cruz; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Ezequiel Fernández o Cristian Medina o Diego González; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Jorge Almirón.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera. VAR: Silvio Trucco.

Hora: 17:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports.