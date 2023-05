Sergio Pérez se quedó con la pole en Miami

Una grilla hispana en las primeras tres posiciones tendrá el segundo Gran Premio de Miami de Fórmula 1, con el mexicano Sergio Pérez largando desde la “pole” con el Red Bull (por tercera vez en su campaña), y que será escoltado por los españoles Fernando Alonso, con Aston Martin, y Carlos Sainz, con Ferrari. «Creo que ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación. No sabía cómo conseguir esas décimas que me faltaban para seguir a Max [Verstappen] y a las Ferrari. Hicimos algunos pequeños cambios y pusimos en la vuelta cuando importaba«, declaró “Checo” al bajarse de su auto y dialogar con Danica Patrick, en la ceremonia post clasificación, y sintiéndose como en casa debido a la cantidad de compatriotas que viven en Miami y se acercaron a alentarlo.

El piloto mexicano se aseguró el mejor lugar de partida cuando faltando poco más de 1m40s para culminar la clasificación se despistó la Ferrari de Charles Leclerc (7º) al final de la recta más extensa, y luego de tener un roce en la curva 16, e impactando contra las defensas.

Atento a esto, los comisarios deportivos declararon cumplido el 75% del tercer corte y con ello Pérez aseguró el primer lugar tras marcar 1m26s841, a 224,355 Km/h., y superando por 0s361 a Alonso, quien en cada ronda va afianzándose con el Aston Martin, y promete ser uno de los candidatos para este domingo. Sainz, en tanto, se ubicó a 0s508.

Con el Haas, quedó en el cuarto puesto el danés Kevin Magnussen, a 0s926; luego se ordenó el Alpine de Pierre Gasly, a 0s945, y el Mercedes de George Russell, quien ocupó el sexto lugar a 0s963.

Detrás de la Ferrari de Leclerc figuró Esteban; el francés con el Alpine cerró la lista de pilotos que pudieron marcar en el tercer corte clasificatoria, quedando séptimo a más de un segundo de Pérez.

Otra de las novedades de esta carrera será ver el avance del heptacampeón Lewis Hamilton, que no pudo superar el segundo corte clasificatorio. El inglés pudo de sortear -a medias- en el primer corte un incidente cuando rozó el muro con el Mercedes al evitar colisionar con el Haas de Kevin Mangueen, situación que lo relegó y luego no pudo mejorar sus registros, quedando 13º, posición desde donde largará si no existen penalizaciones.

La actividad para la Fórmula 1 continuará este domingo a las 16:30 con la puesta en marcha de la carrera del Gran Premio de Miami.