Gran victoria de CRAR para ser puntero

Una gran victoria consiguió este sábado el Círculo Rafaelino de Rugby al imponerse en Venado Tuerto ante Jockey por 26 a 15 en su mejor performance, teniendo en cuenta el rival, del campeonato. La escuadra dirigida por Alejandro Chiavón logró apoyar cuatro tries, obteniendo bonus, y como su rival no sumó lo alcanzó en la punta del certamen de segunda división, al jugarse esta octava fecha. Los tries rafaelinos fueron de Manuel Mandrille, Esteban Appo, Leonardo Sabellotti y Santiago Kerstens, más tres conversiones del propio Kerstens, que en este partido jugó como full back.

La formación titular rafaelina fue con Gabriel Morales, Martín Barberis y Jonatan Viotti; Facundo Aimo e Ignacio Sapino; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero; Agustín Cesano y Pablo Villar; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Ingresaron: Jorge Requelme por Morales; Juan Ghizzoni por Barberis; Pedro Ambort por Viotti; Juan Cruz Karlen por Ferrero; Ricardo Brown por Nicolás Imvinkelried; Martín Bocco por Cesano y Mateo Villar por Kerstens.

En pre-reserva y reserva ganó el equipo venadense, por 52 a 21, y 21 a 5.



LOS DEMAS RESULTADOS

Los Caranchos de Rosario también quedó puntero junto a rafaelinos y venadenses, luego de superar a Universitario de Santa Fe como visitante por 55 a 25.

En otro de los encuentros, Alma Juniors de Esperanza le ganó en Paraná a Tilcara por 35 a 12, mientras que La Salle venció en Cabaña Leiva a Logaritmo de Rosario por 29 a 23.

Las posiciones: CRAR, Jockey y Los Caranchos 29 puntos; Alma Juniors 23; La Salle 20; Tilcara 15; Provincial y Logaritmo 5; Universitario SF 0.

Próxima fecha (9ª): Los Caranchos vs. Tilcara; CRAR vs. Universitario; Alma Juniors vs. La Salle y Logaritmo vs. Provincial. Libre. Jockey de Venado Tuerto.