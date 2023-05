Se abren dos series de play offs

Dos de las series de play offs del torneo Preparatorio de primera división de la ARB se pondrán en marcha este domingo. Serán los primeros encuentros, desde las 20.30, entre Independiente vs. Ben Hur en el Carlos Colucci, y Atlético vs. Peñarol, en el Lucio Casarín.

Cabe acotar que la Crema fue el mejor de la etapa regular, ganando los seis encuentros, y por ello en caso de pasar el play off tendrá el derecho de ser local en el Súper 4.



BOCA GANO EN OBERA

En el partido de cuartos de final por la Liga Nacional, Boca Juniors demostró su jerarquía en el enfrentamiento contra Oberá en Misiones. Los visitantes lograron quedarse con la victoria en el primer partido de la serie por 80-62, dejando en claro su gran nivel de juego.

Leonardo Mainoldi, con 26 tantos más 5 rebotes, y Franco Balbi (19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias), fueron las figuras.



DIAGNOSTICO DE LA LESION DE DECK

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Gabriel Deck por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", reza el parte médico emitido por el club.

En el comunicado no se especifica el tiempo de recuperación, ni si la rotura del ligamento es parcial o total, aunque en cualquier caso representará para el argentino varios meses de ausencia de las pistas de juego. El artgentino se lesionó en el cuarto partido de la serie final de la Euroliga, en Belgrado, frente al Partizán.