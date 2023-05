Unión de Sunchales juega en Entre Ríos

Unión de Sunchales visitará este domingo a Defensores de Pronunciamiento en el cierre de la primera ronda de la Zona 3 del Federal A. El encuentro en la provincia de Entre Ríos comenzará a las 15 y será arbitrado por Guillermo González, de Resistencia. Como asistentes estarán Rodrigo López y María Soledad Ríos, de la misma ciudad. Cuarto árbitro será Rodrigo Garcilano, de Victoria.

Los sunchalenses quieren volver al triunfo luego de dos jornadas, tras aquel éxito con polémica frente a Douglas Haig. Mientras tanto, «Depro» no ganó en lo que va de la temporada y con apenas 2 unidades es el peor equipo de la categoría.

En el contexto de una zona muy pareja, un triunfo pondría al elenco de Molins en zona de pelear por la clasificación, mientras que una derrota lo condicionaría cerca del fondo.

Los demás partidos: a las 11 Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay, Jonathan Correa; a las 14.15 El Linqueño vs. Douglas Haig de Pergamino, Fernando Marcos.

Ayer Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó a Defensores de Villa Ramallo por 2 a 0, con goles de Ezequiel Barrionuevo y Juan Bonet.