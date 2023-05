9 de Julio necesita volver al triunfo frente a Sol de América

Con la necesidad de volver al triunfo luego de tres derrotas consecutivas, 9 de Julio recibirá este domingo a Sol de América de Formosa en uno de los partidos correspondientes a la novena fecha, última de la primera rueda, del Federal A. El partido se disputará desde las 15.30 en el estadio Germán Soltermam y tendrá el arbitraje de Alvaro Carranza (Villa María).

El León se encuentra en el último puesto de la Zona 4 y aún ganando no podrá salir de esa posición, ya que los penúltimos (Central Norte y San Martín de Formosa) le llevan cuatro puntos. Por eso le urge recomponer su imagen, tanto desde lo futbolístico como desde lo numérico para arrancar la segunda ronda con un mejor panorama.

Siempre se ha hecho hincapié en que la condición de local hay que tratar de aprovecharla al máximo para cumplir los objetivos propuestos. Para un equipo que aspira a mantener la categoría, mucho más. Hasta aquí el elenco de Maximiliano Barbero ganó un encuentro y perdió dos, con el agravante que de visitante no pudo rescatar ningún punto. Por ende hoy tiene una nueva oportunidad de sacar provecho de la fortaleza del Soltermam.



LOS POSIBLES CAMBIOS

Fue una semana un tanto atípica en el cierre debido a las inclemencias del tiempo que no dejaron realizar un par de entrenamientos táctico-futbolísticos, pero no obstante el cuerpo técnico rojiblanco podría implementar algunas modificaciones. En principio, podrían ser uno por línea.

En cuanto a la defensa, en el sector derecho se plantearía la posibilidad del retorno de Jonatan Bogado, en el medio está disponible para volver el capitán Maximiliano Aguilar, y en el ataque tendría la chance Maximiliano Ibáñez. A priori, podrían salir Matías Loboa, Franco Baudracco y Román Bravo.

Recordemos que 9 de Julio apenas ha convertido tres goles en siete partidos. Dos fueron en el mismo encuentro, de Sebastián Acuña y Aguilar, de penal, en el único triunfo ante Gimnasia y Tiro; y el de Fernando Nuñez ante Crucero del Norte.



EL RIVAL

Sol de América en su última presentación goleó a Boca Unidos por 6 a 1 con cuatro goles de un conocido de los hinchas julienses, el delantero Maximiliano Osurak, que jugó hace algunos años en el Federal B. El equipo de Marcelo Bonetto, uno de los ascendidos del Regional Amateur, no ha tenido mayores problemas hasta el momento para el cambio de categoría.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Alvaro Villalba. Asistentes: Matías Coria y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Matías Balmaceda.

Horario: 15.30.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado o Matías Loboa, Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Díaz y Alex Salcedo; Leonardo Monroy o Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.

Sol de América: Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Julio López, Ezequiel Neira y Marcelo Rolón; Facundo Mendoza, José Romero, Mariano Mendoza y Alan Almirón; Renzo Riquelme y Maximiliano Osurak. DT: Marcelo Bonetto.



MAS PARTIDOS

Por la Zona 4, hoy jugarán: a las 14.30 San Martín de Formosa recibirá a Crucero del Norte (Fernando Rekers); a las 15 Central Norte de Salta será anfitrión de Boca Unidos de Corrientes (Pablo Nuñez). Libre: Gimnasia y Tiro.