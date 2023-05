4 BeatleBand regresa a la ciudad para vivir una noche especial junto al público

Luego de llenar la sala del Cine Belgrano el año pasado, 4 BeatleBand apuesta nuevamente por Rafaela: el sábado 13 de mayo a las 21:00 en el Teatro Lasserre presentarán su nuevo espectáculo "The be4tles show 2", rememorando las mejores canciones de los 4 de Liverpool.

En su primera visita a la ciudad, la banda dejó al público rafaelino encantado con la puesta en escena, el vestuario y el excelente nivel musical. Sin dudas, su regreso es una nueva oportunidad para disfrutar de una noche especial, de la mano de la banda tributo más premiada de Latinoamérica.

Se pueden adquirir las últimas entradas a la venta en Bonafide (Saavedra 116).



THE BEATLES SHOW 2, EL VIAJE CONTINÚA

Quienes ya vivieron la experiencia beatle el pasado año, van a volver a vivir diferentes versiones y una nueva puesta en escena de la banda, con un show renovado y nuevos cambios de vestuarios.

En este trabajo incansable, cada uno de los integrantes de la banda obtuvieron menciones con respecto a su rol: Julián Bregliano, intérprete de John Lennon ganó el Premio John Lennon de la Paz y el Premio Cavern “Mejor John”. Hernán Migliano obtuvo el Premio Cavern “Mejor Paul McCartney” y filmó la publicidad norteamericana (My Martha) ganadora de un Premio Globo de Oro. Por otro lado, Ignacio Molina, intérprete de George Harrison gano el Premio Destacado Guitarrista del ambiente Beatle y el Premio Cavern “Mejor George”. Por último, Julián Gramano, tuvo el orgullo de recibir la mención “Mejor Ringo”, entre otros que obtuvo esta banda a lo largo de los años.

LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de dialogar con Julian Gramano (Ringo Starr) para que comente algunos detalles sobre este nuevo show y cómo se preparan para su regreso a la ciudad.



¿Cómo surgió este espectáculo?

El espectáculo surge en la búsqueda de tratar de resumir la carrera de los Beatles. La carrera fuerte fue durante ocho años, del 62 al 70. Nuestra premisa siempre fue tratar de recorrer toda la discografía de los Beatles en una hora y media o en una hora cuarenta de show. Entonces, el espectáculo surge de tratar de revivir y traer al 2023, la puesta en escena que ellos utilizaban en la década de 60 a nivel visual como también a nivel sonoro; cuando hablamos de nivel sonoro, nos referimos a que llevamos todo el equipamiento original que ellos usaban. Surge de eso, de la premisa de transportar a la gente, a nivel visual y a nivel sonoro, a aquella época y verlo en vivo.



¿Cómo se preparan para el show en Rafaela?

Para el show de Rafaela nos preparamos con un gran entusiasmo, venimos hace mucho tiempo trabajando en este espectáculo con muchas ansias, con mucho trabajo, con mucha investigación. Nosotros hacemos mucho trabajo de investigación, estudiamos hasta la respiración de John Lennon que está en algún minuto de alguna canción. Entonces trabajamos de esa manera, si se quiere, bastante particular, en el afán de llevarle al público lo más fehacientemente posible lo que fueron ellos, tanto en estudio como en vivo, y recrear esa energía.



¿Qué expectativas tienen con este regreso a la ciudad, luego de un gran paso el año pasado?

Tenemos muchas expectativas con este regreso a Rafaela. El show del año pasado fue increíble, superó las expectativas porque la cantidad de gente que compró su entrada fue abismal, nos superó a todos, lo que fue el público también en el show... Tenemos muchas expectativas en Santa Fe y en particular en Rafaela por esto, porque la devolución del público fue increíble, muy efusiva, así que las expectativas siguen intactas en cuanto a cómo lo va a recibir el público. Estamos muy deseosos de que llegue ese sábado 13 de mayo.



¿Cómo están viviendo su presente?

Nuestro presente nos agarra por suerte trabajando mucho en diferentes partes del país, en Buenos Aires, en el interior... Estamos llevando este espectáculo a diferentes puntos. Nuestro paso por Rafaela es muy importante porque vamos a estrenar una modalidad que va a ser la primera vez en el país que se va a estrenar, una modalidad que estamos y estuvimos preparando hace varios años. Lo vamos a estrenar nada más ni nada menos que en Rafaela, así que es muy especial para nosotros desde un montón de puntos de vista.



¿Qué podrán ver los rafaelinos en este espectáculo? Y los que ya lo vieron y los vuelven a elegir... ¿Con qué se van a sorprender?

Lo que va a ver la gente que ya vino el año pasado a vernos y lo que se va a encontrar también la gente nueva, va a ser una renovación. Esto se refiere a que se renovó la escenografía. Es una apuesta mucho más grande, más importante a nivel vestuario también, a nivel sonoro, a nivel visual. Subimos mucho el estándar para tratar de llevar lo mejor a Rafaela este año y se van a encontrar con una modalidad nueva. No podemos adelantar mucho, pero yo invito a la gente a que se imagine con su celular en la butaca y pudiendo elegir, entre otras cosas, la canción que desea escuchar en tiempo real. Y cuando la termine de elegir, la banda la va a tocar en vivo. El show va a ser interactivo, la gente va a poder comunicarse con nosotros a través de su celular. Hace unos años que venimos con esta idea, tuvimos que formar un grupo de trabajo muy grande, un equipo en el que hay programadores, etcétera, para poder llevar a cabo, porque es una infraestructura a nivel programación que se tiene que tener para poder interactuar con un celular en la butaca del teatro con la banda en vivo en tiempo real. Decimos que esta vez va a ser algo no solamente especial para nosotros, sino especial también para Rafaela.



¿Qué podrían comentar de sus performances individuales?

Bueno, individualmente nosotros tuvimos la suerte de ganar los premios, las menciones que otorga The Cavern Club Buenos Aires. El Cavern Club de Liverpool es el lugar donde tocaban los Beatles, donde tocaron en la década del 60, la única sede que hay en toda Latinoamérica de ese mítico lugar está acá, justo en Argentina y en Buenos Aires. Entonces nosotros nos juntamos en 2007, éramos músicos de diferentes tributos a los Beatles que formamos un único tributo con la idea de llevarlo adelante de manera profesional. Es así que entramos en un concurso que se hace en este lugar en el cual la banda ganadora toca en Liverpool al año siguiente, en el mismo escenario donde se subieron y tocaron a los Beatles. Tuvimos la suerte ganar ese concurso y poder tocar en Liverpool en 2008. Tocamos allí y además en ese concurso también individualmente cada uno ganó el premio a la mejor recreación e interpretación de cada uno de los integrantes. Obviamente, a nosotros siempre nos importa ser mejores cada vez en lo que es el show, en lo que se termina llevando la gente. Los premios individuales son solamente una anécdota. Pero bueno, estamos muy contentos de poder también llevar este reconocimiento no solo en todo el país, sino en todo el mundo y en toda Latinoamérica.



Por último, ¿qué proyectos se vienen para la banda este 2023?

La banda en este 2023 tiene un proyecto muy ambicioso que es la gira por todo el país, en la cual vamos a recorrer muchos pero muchos teatros. Además de toda la infraestructura y el trabajo que hay detrás del escenario, hablamos siempre de la puesta en escena, la escenografía, la instrumentación, el vestuario, etcétera. Está este condimento que es súper actual, súper tecnológico y bueno, interesante y único también porque como decía antes es la primera vez que se va a hacer algo así en la Argentina así que ese es el gran proyecto que estamos llevando a cabo este año.