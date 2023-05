El rey Carlos III y la reina Camilla fueron coronados en una histórica ceremonia

El rey Carlos III fue ungido y coronado el sábado en el mayor acto ceremonial celebrado en Gran Bretaña en las últimas siete décadas, un suntuoso despliegue de pompa que se remonta a 1.000 años atrás.

Ante un centenar de líderes mundiales y millones de telespectadores, el Arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, colocó la corona de San Eduardo, de 360 años de antigüedad, sobre la cabeza de Carlos, sentado en un trono del siglo XIV en la Abadía de Westminster.

Se dispararon salvas de artillería en la Torre de Londres y por toda la capital, la nación, Gibraltar, las Bermudas y los barcos en alta mar. "Dios salve al Rey Carlos. Larga vida al rey Carlos. Que el rey viva para siempre", dijo la congregación en la abadía tras una fanfarria de trompetas.

Durante el histórico y solemne servicio de dos horas, que se remonta a la época de Guillermo el Conquistador en 1066, la segunda esposa de Carlos, Camilla, también fue coronada reina.

Aunque arraigada en la historia, la ceremonia es también un intento de presentar una monarquía con visión de futuro, en la que los participantes reflejen un país más diverso y todas sus religiones.

Con la nación tratando de encontrar su camino en la vorágine política tras su salida de la Unión Europea y mantener su posición en un nuevo orden mundial, los partidarios de la monarquía afirman que la familia real proporciona una atracción internacional, una herramienta diplomática vital y un medio para mantener a Gran Bretaña en la escena mundial.

"Ningún otro país podría ofrecer un espectáculo tan deslumbrante: las procesiones, la pompa, las ceremonias y las fiestas callejeras", declaró el primer ministro Rishi Sunak.

A pesar del entusiasmo de Sunak, la coronación tiene lugar en medio de una crisis del costo de la vida y el escepticismo público, sobre todo entre los jóvenes, acerca del papel y la relevancia de la monarquía.

El acto del sábado fue de menor envergadura que el de la reina Isabel en 1953, pero no por ello dejó de ser espectacular, con un despliegue de galas históricas, desde orbes dorados y espadas enjoyadas hasta un cetro con el diamante incoloro más grande del mundo.

Carlos, de 74 años, sucedió automáticamente a su madre como rey a la muerte de ésta en septiembre, y la coronación no es esencial, sino que se considera un medio para legitimar al monarca de forma pública.

Tras el servicio religioso, Carlos y Camilla, de 75 años, partieron en el Gold State Coach de cuatro toneladas construido para Jorge III, el último rey de las colonias americanas de Gran Bretaña, para dirigirse al palacio de Buckingham en una procesión en la que participaron 4.000 militares de 39 naciones.

Mientras tanto, cientos de soldados con uniformes escarlata y sombreros negros de piel de oso se alineaban a lo largo de The Mall, el gran bulevar que conduce al palacio, en lo que constituye el mayor acto ceremonial de este tipo en Gran Bretaña desde la coronación de la madre de Carlos.



MOMENTO HISTÓRICO

Decenas de miles de personas hicieron caso omiso de la lluvia torrencial para asistir a lo que algunos consideraron un momento histórico.

"Cuando era niña, pude ver (la coronación de) la reina Isabel por televisión en Hartford (Connecticut), en casa de una amiga, porque no teníamos televisión", dijo la profesora estadounidense jubilada Peggy Jane Laver, de 79 años. "Así que estoy encantada de estar aquí para la coronación en persona."

En el interior de la abadía, engalanada con flores y banderas, políticos y representantes de los países de la Commonwealth tomaron asiento junto a trabajadores benéficos y celebridades, entre ellas las actrices Emma Thompson, Maggie Smith, Judi Dench y la cantante estadounidense Katy Perry.

Carlos se mostró solemne mientras juraba gobernar con justicia y defender la Iglesia de Inglaterra, de la que es titular.

El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, le ungió las manos, la cabeza y el pecho con óleo consagrado en Jerusalén.

Tras recibir los simbólicos ornamentos, Welby le colocó la Corona de San Eduardo en la cabeza y la congregación gritó "Dios salve al Rey".

A continuación, su hijo mayor y heredero, el príncipe Guillermo, de 40 años, se arrodilló ante su padre para prometerle lealtad como "señor de la vida y la muerte".

A la salida de la abadía, Carlos vestía una túnica de seda y armiño.

Gran parte de la ceremonia contó con elementos que los antepasados de Carlos, desde el rey Edgar en 973, reconocerían, según las autoridades. Se cantó el himno de la coronación de Haendel, "Sadoc el Sacerdote", como se ha hecho en todas las coronaciones desde 1727.

Pero también hubo novedades, como un himno compuesto por Andrew Lloyd Webber, famoso por sus espectáculos teatrales en el West End y Broadway, y un coro de gospel.

El nieto de Carlos, el príncipe Jorge, y los nietos de Camilla hicieron de pajes, y al final hubo un saludo "sin precedentes" de líderes religiosos. NA - Con información de la agencia de noticias británica Reuters.