Rafaelina completó en Boston el Six Majors de Maratones

Una rafaelina que está radicada en Funes, en los alrededores de Rosario, tuvo una gran satisfacción días pasados al correr la Maratón de Boston, en Estados Unidos, para de esa forma completar las Six Majors, distinción que se otorga a quienes terminaron las seis maratones más prestigiosas del mundo. Las restantes son las de Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York.

Se trata de María Laura Negro, quien a sus 44 años tiene completado este registro de elite para quienes practican el running apuntando a las carreras de 42km 195m.

Esta maratonista nació en Rafaela pero lleva años instalada en el jardín de la provincia y clasificó a esta competencia luego de haber corrido en Valencia en diciembre del año pasado. A esto, se le sumó que, a mediados de marzo, participó de la Maratón de Tokyo, la cual debió realizarse en 2020 pero se postergó por la pandemia del coronavirus.

Esto mismo, requirió un entrenamiento especial para María Laura, ya que la cercanía entre los certámenes implicó un minucioso cuidado de su estado físico. “Esta seguidilla nos obligó a organizar todo con mucha precaución, mi idea era llegar a Boston y sin lesiones, por esto tuvimos que replantear muchas cosas con mis entrenadores y mi kinesiólogo. Cualquier error podría costarme no participar”, expresó la corredora en diálogo con InfoFunes.

Desde entonces, Negro cumplió con lo que tenía planeado, y culminó la carrera en un total de tres horas y media. “A pesar de que llovió intensamente toda la mañana e hizo bastante frío, disfruté cada segundo de esta experiencia. En Boston se vio algo único, la gente te alienta al costado de la ruta, ellos se sintieron muy orgullosos de tener la maratón más antigua de todas. Después, la llegada fue una fiesta, yo me sentí en Disney. Crucé la meta cuando el reloj me marcó las 3:30:00, la cual es mi mejor marca personal. Yo empecé a llorar dos kilómetros antes de llegar, abracé fuerte a la señora que me dio la medalla, no daba más de la felicidad, lo había logrado”, manifestó María Laura al medio de su actual ciudad.