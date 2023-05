Atlético viajó a Mendoza con un cambio confirmado

Agustín Bravo no se recuperó y jugará Gabriel Risso Patrón

El plantel de Atlético de Rafaela, debido a las inclemencias del clima, entrenó ayer por la mañana en un complejo de canchas de fútbol 5 de barrio Los Nogales en lo que fue el último entrenamiento en Rafaela, de cara al partido que sostendrá este domingo desde las 15 en el estadio Omar Sperdutti frente a Maipú, por la decimotercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, con el arbitraje de Nelson Sosa.

La delegación Cremosa partió anoche hacia Mendoza, donde este sábado tiene previsto realizar movimientos livianos a la espera del importante encuentro de mañana, en el que tiene la posibilidad de superar a su rival en caso de obtener un triunfo, y de esa manera continuar en los primeros puestos del grupo.

El entrenador Ezequiel Medrán dispondrá una sola modificación en el once titular, en relación al que viene de derrotar a Villa Dálmine. El defensor Agustín Bravo tiene una contractura en el aductor izquierdo y quedó descartado, por lo que su lugar será ocupado por Gabriel Risso Patrón.

El resto del equipo será el mismo que viene de enfrentar al ‘Violeta’.De esta forma, el once para visitar a Maipú será con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler.

La lista de convocados se completa con Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Gastón Tellechea, Federico Torres, Manuel Ignacio Lago, Cristian Llama, Matías Valdivia, Gino Albertengo y Gonzalo Ríos. En relación a la lista del partido anterior, ingresan Tellechea por Bravo y Valdivia por Marco Borgnino.



LA PROGRAMACIÓN

Zona B (13ra. fecha): sábado a las 15:30, Tristán Suárez-Ferro: a las 16:00 Aldosivi-Racing de Córdoba; a las 17:00 Chaco For Ever-Brown de Adrogué; a las 17:35 Chacarita-Gimnasia de Jujuy (TyC Sports); a las 18:00 Villa Dálmine-Deportivo Madryn; a las 19:00 Independiente Rivadavia-Estudiantes de Buenos Aires.

Domingo: a las 15:00 Deportivo Maipú-Atlético Rafaela.

Lunes: a las 21:10 Atlanta-Deportivo Riestra. Martes: a las 18:00 Mitre-Quilmes (TyC Sports).