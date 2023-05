La Provincia acompaña la apertura de Impulsar MICA

La cartera de Cultura provincial acompaña la convocatoria de su par nacional, que propone ayudas económicas de hasta $1.000.000 destinadas a la circulación y comercialización de bienes y servicios de las industrias culturales del país, en el mercado interno y externo, y para participar en ferias, festivales y mercados, y formalización para la producción.

La convocatoria, que en esta nueva edición ofrece dos modalidades nuevas de aplicación que se suman a las líneas anteriores, estará vigente hasta el 16 de mayo.

El Ministerio de Cultura lanzó la convocatoria a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales, y el incentivo productivo beneficiará a los sectores que conforman el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA): audiovisual, artes visuales, circo, danza, diseño, editorial, folclore, gastronomía, hip hop, infancias, música, música académica, tango, teatro y videojuegos.

Esta nueva convocatoria del programa se presenta en cuatro modalidades de postulación, pudiendo aplicar solo a una de las que se anuncian a continuación:



A. MODALIDAD CIRCULACIÓN DENTRO DEL PAÍS

Para la atención de gastos ligados a la circulación nacional de proyectos con proyección comercial (realización de giras, presentaciones, traslados, pasajes, hoteles, alquiler de micros, contratación de servicios de terceros y adquisición, innovación y/o modernización de equipamiento).

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000.-).



B. MODALIDAD CIRCULACIÓN EN EL EXTERIOR

Para la atención de gastos de pasajes al exterior en micro, barco y/o avión. En el caso de los traslados en avión, solo podrá destinarse el subsidio a la compra de pasajes de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-).



C. MODALIDAD FERIAS, FESTIVALES Y MERCADOS

Para la atención de gastos ligados a la participación en ferias, festivales y mercados nacionales (traslados, pasajes, hoteles, alquiler de stand, contratación de servicios de terceros, adquisición, innovación y/o modernización de equipamiento).

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000.-).



D. MODALIDAD FORMALIZACIÓN

Para la atención de gastos ligados a contrataciones para el diseño, gestación y formalización de los emprendimientos como cooperativas. Se valorarán especialmente los postulantes que presenten un aval por una entidad jurídica de su sector y jurisdicción con representatividad suficiente, un ente y/o área de gobierno provincial, o municipal de su jurisdicción, con competencias u objetivos relacionados con el emprendimiento a formalizar. La entidad formal deberá acreditar que el emprendimiento avalado posee una trayectoria no menor a TRES (3) años de funcionamiento.

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-).



Los recursos presupuestarios de este programa serán distribuidos en términos territoriales por regiones que no competirán entre sí por el financiamiento, garantizando equidad de oportunidades en el acceso a los incentivos económicos propuestos por IMPULSAR MICA.

Las regiones son las siguientes:

a. REGIÓN BUENOS AIRES (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires);

b. REGIÓN CENTRO (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe);

c. REGIÓN CUYO (Mendoza, San Juan y San Luis);

d. REGIÓN NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán);

e. REGIÓN NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones);

f. REGION PATAGONIA (Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).



¿PARA QUÉ?

El programa IMPULSAR MICA apunta a fortalecer la circulación, comercialización y el desarrollo productivo de bienes y servicios de las industrias culturales argentinas en el mercado interno y externo, a través de la circulación de producciones culturales, la participación en ferias, festivales y mercados, mercados, y la formalización para la producción.



¿A QUIÉN/QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA CONVOCATORIA?

Podrán aplicar productores/as, emprendedores/as, cooperativas, pymes y empresas de servicios y bienes de las industrias culturales de los sectores audiovisual, artes visuales, circo, danza, diseño, editorial, folclore, gastronomía, hip hop, infancias, música, música académica, tango, teatro y videojuegos, que posean una trayectoria no menor a TRES (3) años de funcionamiento.



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

La inscripción se realiza a través de la plataforma Somos Cultura (https://somos.cultura.gob.ar/), siendo requisito previo completar el REGISTRO FEDERAL DE CULTURA (https://somos.cultura.gob.ar/login/) y, posteriormente, suscribir el formulario de inscripción de esta convocatoria en la sección de “IMPULSAR MICA - cuarta convocatoria”. En el mismo, las y los solicitantes deberán adjuntar la documentación e información solicitada en los campos correspondientes.