Fiesta de "Santa Fe en tu Corazón"

Desde las 15:00 de este domingo 7 de mayo, en la Plaza San Martín de Esperanza (departamento Las Colonias), el gobierno de la provincia de Santa Fe llevará a cabo un nuevo encuentro de “Santa Fe en tu Corazón”.

Se trata de un programa territorial itinerante que coordina el Ministerio de Cultura y comparte con santafesinas y santafesinos música, voces populares y danzas, convocando a artistas consagrados, intérpretes locales, regionales y elencos municipales.

Este domingo desfilarán por el escenario el grupo de baile Zumba Zin dirigido por Melina Castelain; el Grupo Folklórico La Baguala; los distintos grupos de danzas del Liceo Municipal José Pedroni (jazz, tango, danza clásica y folklore); el Coro Municipal de Niños; la Academia de Baile Luluat; la Compañía de Danzas Folklóricas La Tribu y el Estudio de Arte y Danza Flow.

El cierre estará a cargo de Maca Revolt & Backing Band (hip hop-funk) y el Grupo La Contra (cumbia).

Con acceso libre y gratuito, la jornada sumará las propuestas gastronómicas y stands de las distintas Colectividades como la Asociación Suiza de S. M. y B. “Guillermo Tell”; la Asociación Alemana “Deutscher Verein”; la Sociedad Española de Socorros Mutuos; la Asociación Sirio-Libanesa de Esperanza; la Colectividad Luxemburguesa y la Agrupación Tradicionalista “El Potrillo”.



LA CONTRA

Es una reconocida banda de cumbia santafesina, que gracias a su gran trayectoria logró llegar a ser reconocida como uno de los exponentes en el ambiente.

Formada en 1999, hoy por hoy, muchos la consideran el grupo de cumbia santafesina del momento, con un particular sonido que lo distingue en el que se destaca el acordeón y un toque infaltable de cumbia colombiana.

El grupo La Contra ha recorrido y encabezado grandes fechas por todo el país desde festivales nacionales e internacionales, hasta boliches y otras grandes fechas festivas a las que llevan su ritmo y alegría. En su canal de YouTube se pueden encontrar una gran cantidad de éxitos que cuentan con cientos de miles de visitas, entre los que se pueden mencionar hits como Entre tú y mil mares, Sal de mi vida, Otro día mas y Adicto a tu piel.



MACA REVOLT & BACKING BAND

Es una banda santafesina de hip hop-funk, conformada por Maca Revolt (voz), Lucas Martínez (batería), Nico Sancio (teclado) y Nico Teves (bajo).

La agrupación nace en 2018 y hasta la actualidad ha recorrido gran parte del país llevando su música a diferentes escenarios y festivales y compartiendo con artistas reconocidos de la escena nacional. En 2019 son ganadores del concurso "Vamos las bandas" donde graban el single "Debajo de la piel" en los Estudios "Elefantes" (Bs. As) junto a Lito Vitale.

En el mismo año fueron seleccionados por la revista “Poquet” como destacados del año en el género urbano. En el 2020 graban su disco titulado "Freeki", compuesto por ocho canciones, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En 2021, lanzan su primer videoclip, que quedó ternado junto a C. Tangana en Buenos Aires Video Music Festival. En 2022 el videoclip recibió una mención por BamvFest junto a Sara Hebe como “Diversidad cultural en un videoclip”, y también fueron seleccionados por el concurso “Suban”, y tocaron en La Cúpula del Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.