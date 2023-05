Unión empató en Mendoza

Godoy Cruz empató 0-0 con Unión de Santa Fe, en condición de local, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional 2023 y no pudo alcanzar la línea de los 24 puntos. En el partido disputado en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza, el "Tomba" y el "Tatengue" no se pudieron sacar ventajas en un encuentro apático y de bajo nivel.

El equipo de Daniel Oldrá, que no pierde desde la novena fecha ante Argentinos Juniors, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Tomás Adolfo Ducó para enfrentar a Huracán mientras que, por el lado de los de Sebastián Méndez, recibirán a Sarmiento de Junín en el Estadio 15 de Abril.

Godoy Cruz formó con Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Juan Meli (Eseisza); Gonzalo Abrego, Bruno Leyes (Cingolani), Tadeo Allende, Hernán López Muñoz (Conechny), Roberto Fernández (Matías Ramirez); Enzo Larrosa (Salomón Rodriguez). DT: Daniel Oldrá.

Unión de Santa Fe: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán (Piris), Lucas Esquivel; Luciano Aued (Gordillo), Imanol Machuca, Enzo Roldán (Cañete), Mauro Luna Diale (Mosqueira), Kevin Zenón; Thiago Vecino (Marabel). DT: Sebastián Méndez.



DURA CAIDA DEL EQUIPO DE BOVAGLIO

Barracas Central supo aprovechar los momentos justos para golpear, y goleó como local a Instituto de Córdoba por 3 a 0 en Capital Federal en un duelo importante pensando en la permanencia. Francisco Álvarez, a los 23 minutos de la primer etapa, Bruno Sepúlveda, a los 18 del complemento, e Iván Tapia de penal, a los 29, fueron los autores de la conquistas del Guapo.

Luego del partido, el rafaelino Lucas Bovaglio expresó que tiene fuerzas para seguir en la Gloria y revertir el flojo presente de resultados.