Inferiores: BH con dos triunfos

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el miércoles a Sportivo Las Parejas. La BH sumó dos victorias y una derrota. Los tres partidos estipulados se disputaron en la Cancha Auxiliar Nº 3, siendo la tercera jornada del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Por la Zona “D”, el Lobo fue anfitrión del elenco de Las Parejas con un saldo positivo, acumulando dos victorias y una derrota.

Este es el detalle de los resultados: Fecha Nº 3: Sub 13: Ben Hur 7 vs Sportivo Las Parejas 0. Goles: Agustín Imoberdorf x 2, Ciro Rodriguez x 2, Francisco Colucci, Alfonso Bessone y Rodrigo Walker.

Sub 15: Ben Hur 2 vs Sportivo Las Parejas 3. Goles: Faustino Ojeda y Ezequiel Toloza.

Sub 17: Ben Hur 2 vs Sportivo Las Parejas 0. Goles: Pau Epstein y Bautista Ferreyra.

El miércoles 17 de mayo, la BH visitará a Atlético San Jorge por la cuarta fecha.



9 DE JULIO JUGO EN SASTRE

Por el mismo torneo, 9 de Julio viajó hasta Sastre para enfrentar al local Atlético. En Sub 13 ganó el equipo rafaelino por 1 a 0; en Sub 15 empataron 1 a 1 y en Sub 17 también fue igualdad, 0 a 0.