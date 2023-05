AIC secuestró 700 gramos de cocaína valuada en $ 5.000.000

En una prolija y minuciosa investigación a cargo de detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), siguiendo una pesquisa encabezada por la fiscal Silvina Verney por una causa de usurpación en la ciudad de San Cristóbal, lograron un importante hallazgo.

Es así que los agentes procedieron a efectuar un allanamiento en una vivienda de calle Estanislao López de la nombrada ciudad, arrojando la medida un resultado altamente positivo, procediéndose a la detención de una persona mayor de edad identificada por sus iniciales como CER.

No sólo eso, sino que además se logró el hallazgo y posterior secuestro de un trozo compacto de cocaína que tenía un peso aproximado de 700 gramos y 8 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado del narcomenudeo asciende a la cifra de $ 5.000.000.

Una vez consumada la medida procesal, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.



1 KILO DE MARIHUANA

EN NUEVO TORINO

Por otra parte, personal de la Policía de Seguridad Vial (PSV) Unidad Operativa Rafaela, en el marco de un operativo de rutina llevado adelante en Ruta Provincial Nº 70, kilómetro 77, a la altura del peaje Nuevo Torino a las 23.50 del jueves, lograron asimismo un importante hallazgo.

En ese marco procedieron a detener la marcha de un vehículo Renault Traffic, conducido por quien fue identificado como Germán Matías C., quien viajaba acompañado por David Agustín P. y Malena Agustina B.L., los tres nombrados mayores, acompañados de un menor de edad.

El conductor manifestó venir de la ciudad de Esperanza y dirigirse a Rafaela. No obstante, al observar los actuantes un marcado estado de nerviosismo en los ocupantes de la Traffic le solicitaron al conductor detener la marcha en la banquina.

Mientras se controlaba la documentación de estas personas, al abrir la puerta lateral del utilitario se percibió un fuerte olor –familiar a los efectivos- a marihuana (cannabis sativa).

Tal como indican los procedimientos, se procedió a solicitar colaboración de personal de la Dirección Regional Operativa Antinarcóticos 5 (DRO 5-AIC) de Rafaela. Arribados estos al lugar procedieron a realizar una requisa vehicular y personal en un bolso de mano y en una pañalera, en cuyo interior observaron lo que serían gajos de marihuana.

De inmediato se puso en conocimiento del hallazgo al Fiscal Federal en turno, quien dispuso se traslade todo el procedimiento a la Comisaria 13ª de Nuevo Torino para realizar un pesaje y prueba de campo. Las pruebas arrojaron resultado positivo a marihuana con un pesaje total de 1,111 kilogramos, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de Estupefacientes Nº 23.737, secuestrándose asimismo dos teléfonos celulares.